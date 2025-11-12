Cette première fournée corrige ainsi pas moins de 63 vulnérabilités, parmi lesquelles une faille importante déjà activement exploitée selon le bulletin de Microsoft. Estampillée CVE-2025-62215 (CVSS 7.0), elle touche le noyau de Windows et permet une élévation de privilèges. En résumé, il s’agit d’une erreur de synchronisation (une condition de concurrence, ou race condition) au cours de laquelle deux opérations accèdent simultanément à une même ressource, et dont un acteur malveillant capable d’exécuter du code localement peut tirer parti de ce désordre pour obtenir des privilèges SYSTEM.

Aucun détail technique n’a pour le moment été communiqué concernant la chaîne d’exploitation, mais étant donné la nature de la faille, il est plus que vivement conseillé d’installer le patch sans attendre.

Pour rappel, seules les machines inscrites au programme ESU continuent de recevoir ces correctifs via Windows Update. Côté particuliers, le sursis d’un an passe soit par la synchronisation du PC avec un compte Microsoft, soit par un paiement d’environ 30 euros pour celles et ceux préférant conserver leur compte local. En entreprise, la prise en charge reste payante et peut être reconduite chaque année pour une durée maximale de trois ans.