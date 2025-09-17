On vous le donne en mille : c’est encore une histoire de phishing. Cette fois, le message prétend provenir de Meta et annonce la suspension imminente du profil Facebook de la victime, qui dispose d’un délai de 180 jours pour faire appel sous peine de perdre définitivement son compte. Comme d’habitude, le lien intégré renvoie vers un faux site d’assistance qui reprend fidèlement la charte graphique de Facebook et affiche en bas de page un bouton censé donner accès au formulaire de contestation.

En cliquant, la cible est invitée à consulter un document PDF détaillant les raisons du blocage. Pour le récupérer, elle doit copier un chemin d’accès spécifique, le coller dans la barre de recherche de l’Explorateur, puis valider.

Or, ce que la victime ne voit pas, c’est que ce chemin dissimule une commande PowerShell, conçue pour exploiter la capacité de l’Explorateur à exécuter des instructions lorsqu’il en reconnaît la syntaxe. Dans ce cas précis, le texte collé déclenche le téléchargement d’un fichier JPEG depuis BitBucket, utilisé pour dissimuler une archive ZIP encodée – une technique de stéganographie sommaire – extraite par le script initial. Ce second script, combiné au même fichier image, permet ensuite de déchiffrer un exécutable chargé d’injecter en mémoire le malware StealC, capable de siphonner des données personnelles et professionnelles sensibles issues des navigateurs web, clients VPN, messageries ou encore portefeuilles cryptos, mais aussi de charger d'autres logiciels malveillants.

Évidemment, toute la chaîne d’infection repose sur des techniques d’évasion avancées, à savoir fragmentation des commandes, variables dynamiques, encodage, chiffrement des URL, obfuscation systématique du code. À aucun moment l’internaute ne voit apparaître de terminal, ni d’indication explicite d’exécution, si ce n’est un message standard de l’Explorateur signalant que le fichier est introuvable.