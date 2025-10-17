C’est fin septembre 2025 que les équipes de Microsoft Threat Intelligence ont clairement identifié une campagne active de diffusion de faux installateurs de Teams, orchestrée par le groupe Vanilla Tempest. Les analystes avaient alors constaté la prolifération de publicités sponsorisées et de liens piégés dans les résultats de recherche web, renvoyant vers des sites de téléchargement frauduleux. Ces pages, calquées sur la version officielle, affichaient des adresses crédibles ( teams-download[.]buzz , teams-install[.]run ou encore teams-download[.]top ) et distribuaient un exécutable nommé MSTeamsSetup.exe, exactement comme le fichier d'installation légitime.

Une fois lancé, le programme déployait un loader chargé d’installer Oyster, une porte dérobée destinée à assurer la persistance du malware et la communication avec le serveur de commande, offrant aux opérateurs un accès distant complet à la machine. Ils pouvaient alors voler des données, exécuter des commandes, injecter d’autres charges utiles et, à terme, déclencher Rhysida, un ransomware fréquemment utilisé dans des campagnes d’extorsion.

D’après Microsoft, Vanilla Tempest utilisait déjà Oyster depuis juin 2025, mais c’est à la rentrée que le groupe a commencé à signer ses fichiers de manière frauduleuse, en exploitant Trusted Signing ainsi que les services de certification de SSL.com, DigiCert et GlobalSign. Une manipulation qui a permis aux pirates de duper, au moins pour un temps, les dispositifs de protection intégrés à Windows.