Plusieurs services critiques d'un hôpital d'Ajaccio paralysés par un ransomware

En ce qui concerne l'attaque dont l'hôpital de Castelluccio est victime, l'ARS Corse précise que « des actions de limitation de la propagation du virus ont été immédiatement mises en œuvre par les équipes du CH Castelluccio et ses partenaires ». Cela veut dire que les accès à Internet et au système d'information ont été coupés et que les postes de travail ont été mis hors ligne.