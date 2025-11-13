La coordination déployée pour cette phase de l'opération Endgame force le respect. Plus de 100 officiers de police venus d'Australie, du Canada, du Danemark, de France, d'Allemagne, de Grèce et des États-Unis ont convergé vers le poste de commandement d'Europol. Leur objectif était de frapper fort et vite contre une nébuleuse criminelle disséminée aux quatre coins de la planète, sans lui laisser le temps de réagir.