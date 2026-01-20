L’attaque repose sur une extension web baptisée NexShield, présentée comme un bloqueur de publicités léger et respectueux de la vie privée. Dans les faits, l’extension reprend presque intégralement le code de uBlock Origin Lite, moyennant quelques retouches superficielles, un numéro de version à peine différent et des références destinées à faire croire à un lien avec Raymond Hill, développeur du projet original. Elle a circulé via une campagne de malvertising qui redirigeait vers une fiche hébergée sur le Chrome Web Store, ce qui devait suffire à lever la plupart des soupçons.

Une fois activée, NexShield diffère l’exécution de sa charge utile d’environ une heure, afin de brouiller le lien entre l’installation et les premiers symptômes. Passé ce délai, le module web ouvre à la chaîne des canaux de communications internes via l’API chrome.runtime , utilisée par les extensions pour faire dialoguer leurs composants, jusqu’à saturer les ressources du navigateur et provoquer son plantage.

Au redémarrage, une fenêtre indique que le navigateur s’est arrêté de manière anormale, évoque un problème de sécurité et propose un scan, avant de guider l’internaute vers une procédure de « réparation » qui consiste à coller et exécuter une commande sous Windows, déclenchant une chaîne PowerShell obfusquée chargée de lancer la suite de l’infection.

La suite dépend du type de machine compromise. Sur les postes intégrés à un réseau d’entreprise, l’attaque déploie ModeloRAT, un cheval de Troie d’accès à distance écrit en Python, livré avec sa propre distribution WinPython, ce qui lui permet de fonctionner de manière autonome. Le code assure sa persistance dans le registre, chiffre ses communications et intègre des fonctions de reconnaissance et d’exécution de commandes. Sur les machines grand public, l’enchaînement observé est plus fortement obfusqué et encore incomplet, laissant penser à une phase de test.