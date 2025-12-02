À l’origine, la campagne ShadyPanda repérée par Koi ressemblait davantage à une opération de monétisation agressive qu’à un projet d’espionnage ultra-sophistiqué. En 2023, les équipes de recherche recensent plus d’une centaine d’extensions frauduleuses publiées sur le Chrome Web Store et sur le catalogue Edge. Toutes se présentent comme des thèmes, des gestionnaires d’onglets ou de petits outils de productivité, avec des descriptions standardisées. Leur objectif principal consiste à injecter des identifiants d’affiliation lors de visites sur des sites marchands et à intégrer des scripts de mesure d’audience pour tracer les sites consultés, les requêtes et une partie des interactions, de manière à capter des commissions à l’insu des internautes et à monétiser des profils de navigation.

Mais très vite, ShadyPanda pousse plus loin le contrôle exercé dans le navigateur avec des extensions de personnalisation de la page de nouvel onglet, comme Infinity V+. Derrière une interface orientée productivité, l’extension redirige toutes les recherches vers un moteur intermédiaire déjà connu pour du hijacking, journalise les requêtes, manipule potentiellement les résultats et lit certains cookies pour définir des identifiants persistants. Tout ce qui est tapé dans la barre de recherche est envoyé en temps réel vers des serveurs externes, y compris les fautes de frappe, les corrections et les hésitations. Google et Microsoft finissent par flairer l’entourloupe, et plusieurs de ces extensions sont supprimées côté Chrome comme côté Edge.

Tirant visiblement les leçons de ces revers, ShadyPanda change alors de méthode. Plutôt que de pousser très vite des comportements agressifs, le groupe adopte une stratégie de long terme avec cinq extensions mises en ligne dès 2018 et 2019, dont Clean Master. Pendant plusieurs années, ces extensions malveillantes dormantes ont fonctionné de manière irréprochable, gagnant des dizaines puis des centaines de milliers d’installations, accumulant des avis positifs et décrochant parfois un badge de mise en avant ou de vérification. Sachant qu’un module web bien noté, ancien et mis en avant par le store inspire une confiance quasi-automatique, ShadyPanda laisse le temps faire son œuvre.

Mi-2024, une fois la barre des 300 000 installations cumulées dépassée, le groupe passe à l’offensive et publie une mise à jour pour ces cinq extensions via les dispositifs officiels d’auto-update de Chrome et d’Edge. Cette nouvelle version n’introduit pas de nouveauté visible, mais ajoute en réalité un ensemble de fonctions destinées à transformer ces extensions en backdoor. Toutes les heures, elles contactent un serveur de commande pour récupérer du JavaScript à exécuter avec les permissions complètes dont elles disposent dans le navigateur. Le code ainsi chargé peut surveiller chaque site visité, exfiltrer l’historique, générer des identifiants persistants synchronisés entre appareils et récupérer les empreintes détaillées des navigateurs.