Pour rappel, Edge permet aujourd’hui d’installer n’importe quelle extension compatible grâce au mode développeur. Officiellement, cette option sert à tester un module avant sa mise en ligne sur la boutique de Microsoft, mais en pratique, elle contourne les contrôles de sécurité intégrés au store (analyses antivirus, signatures, politiques de mise à jour, etc.) et constitue un vecteur d’infection idéal pour propager des malwares, détourner la navigation ou injecter de la publicité invasive.

Consciente de cette faille, Microsoft a inscrit dans sa roadmap publique Microsoft 365 une mise à jour d’Edge capable de détecter et de désactiver les extensions sideloadées jugées malveillantes. L’entreprise n’a pas encore précisé comment fonctionnera ce mécanisme ni s’il s’appuiera sur des signatures ou sur une analyse comportementale. Le déploiement est toutefois annoncé pour novembre 2025 dans toutes les versions grand public du navigateur.