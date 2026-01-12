La victime n'est pourtant pas une entreprise négligente. Car depuis plusieurs années, elle a tout blindé au niveau de sa sécurité informatique, avec de l'EDR (Endpoint Detection & Response), du firewall et de l'authentification à facteurs multiples. Sauf que derrière ce mur en béton, il y avait une faille humaine. Le comptable avait la qualité de « super user », qui est généralement un utilisateur avec le plus haut niveau d'accès, ce qui à tête reposée peut être étonnant ici. Mais passons.