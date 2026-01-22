Sauf que cette page est un leurre minutieusement orchestré. Chaque identifiant tapé au clavier file directement dans les mains des attaquants. Pour eux, c'est le jackpot. Avec vos identifiants, ils peuvent générer des jetons d'accès pour des logiciels RMM. Ces outils sont comme des télécommandes universelles que les équipes IT utilisent pour gérer des parcs informatiques entiers à distance. Avec un RMM, on peut dépanner un ordinateur, installer un logiciel, ou surveiller un réseau.