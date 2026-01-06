D’après les analyses de Securonix, le vecteur d’intrusion n’est autre qu’un banal mail de phishing, usurpant l’identité de la plateforme Booking. Les codes visuels y sont repris à l’identique, et le contenu du message prétexte une annulation de réservation, impliquant un remboursement suffisamment élevé en euros pour inciter la victime à cliquer sur le lien censé en afficher le détail.

Évidemment, ce lien frauduleux ne renvoie pas vers Booking, mais vers un site leurre contrôlé par les cybercriminels. En lieu et place des informations relatives à la prétendue réservation, une boîte de dialogue signale que le chargement de la page prend trop de temps et suggère de cliquer sur le bouton « Actualiser » pour la rafraîchir.

Le navigateur passe alors en mode plein écran et affiche un faux BSOD Windows qui présente une série d’instructions à suivre pour corriger cet apparent plantage du système. Comme dans la majorité des attaques ClickFix, la manipulation cherche à inciter la victime à ouvrir la fenêtre Exécuter et à y coller une commande malveillante. Cette commande contacte ensuite un serveur contrôlé par les attaquants, y récupère du code et s’appuie sur des outils Windows légitimes pour l’exécuter en arrière-plan, le temps de télécharger une variante du trojan DCRat, de désactiver Microsoft Defender et d’installer une porte dérobée persistante sur le poste compromis.

Une fois installé, DCRat établit une liaison vers un serveur C2 et lui transmet un profil détaillé de la machine (version de Windows, utilisateur, antivirus, éventuel domaine d’entreprise). Les opérateurs peuvent alors prendre le contrôle du PC, afficher l’écran en temps réel, enregistrer les frappes au clavier, exécuter des commandes système, déployer d’autres malwares, exfiltrer des informations sensibles, notamment des identifiants, et étendre leur accès à d’autres postes ou serveurs du réseau de l’établissement par mouvements latéraux.