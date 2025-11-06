Les chercheurs de Sekoia veulent alerter l'opinion. Des centaines de faux sites Booking.com étaient encore en ligne, toujours opérationnels et prêts à escroquer les vacanciers. Si des outils de détection existent pour les professionnels de la cybersécurité, ils ne suffisent pas face à une menace qui évolue constamment. S'il y avait un conseil à donner aux hôteliers et aux clients, ce serait de se méfier systématiquement de tout message qui demande des informations bancaires, même s'il contient des détails de réservation exacts.