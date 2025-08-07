Quelques photos soignées, un loyer en dessous du marché et voilà l'appât tendu sous le bec des futures victimes. Ces annonces attirent rapidement de nombreuses personnes. Certains « propriétaires » se disent dans l'urgence : un départ à l’étranger, un problème familial, une délégation de visites à un tiers. Ils demandent à faire vite. À ce stade, ils réclament un paiement, parfois présenté comme« sécurisé » via mandat cash ou comptes PCS, sous prétexte de bloquer la location. On est déjà loin du processus légal au cours duquel un propriétaire honnête propose toujours une visite physique avant d’étudier un dossier ou de recevoir de l’argent.

Le site est on ne peut plus clair. « SeLoger et ses équipes ne vous demanderont jamais d’effectuer un paiement pour réserver un bien immobilier ou de partager des documents personnels ». Pourtant, parfois, les messages imitent tellement bien la plateforme qu'on baisse la garde. Ces e-mails reprennent la charte graphique et affichent même des « preuves » ou « garanties » qui n’existent pas.

Certains faux loueurs réclament divers documents : carte d’identité, RIB, livret de famille… avant même de vous avoir rencontré. Dans la vraie vie, rien ne se fait sans avoir visité le logement et validé le bien. On est donc bien en présence d'une tentative d'escroquerie.

Quant aux « super bonnes affaires », on oublie, elles n’existent pas non plus. Aucun propriétaire sérieux ne loue un bien pour presque rien par pure gentillesse. Parfois, ils racontent une histoire à faire pleurer dans les chaumières, sur leur bien qui a à la fois une grande valeur sentimentale et leur volonté d’aider, mais le plus souvent, le but est tout sauf philanthrope. Il s'agit bien ici d'encaisser un maximum d'argent.