Ces 17 extensions malveillantes ont transformé 840 000 navigateurs en bombes à retardement.

Totalisant plus de 840 000 installations, les 17 modules identifiés se présentent comme des traducteurs, des bloqueurs de publicité, des outils de capture d’écran ou de téléchargement, et leur popularité tient en grande partie au fait qu’ils ne se comportent pas comme des arnaques grossières. Ils font en effet ce qu’ils promettent, ce qui explique leur diffusion et, pour certains, leur présence sur les stores depuis 2020, mais embarquent en parallèle un chargeur dissimulé dans des fichiers images PNG, le plus souvent l’icône de l’extension, via une technique de stéganographie.

Ce loader n’apparaît évidemment dans aucun des scripts JavaScript livrés avec l’extension web, mais est extrait à l’exécution par lecture des données binaires de l’image, puis reconstruit dynamiquement dans le navigateur. Son activation est différée, avec une phase de dormance d’au moins 48 heures, parfois plus longue selon les variantes, avant toute communication avec l’infrastructure distante.

Une fois actif, le chargeur récupère une charge utile additionnelle, fortement obfusquée, exécutée avec les permissions déjà accordées au plugin, et qu’il peut faire évoluer à distance au fil du temps, sans mise à jour visible de l’extension sur le store. Les fonctions observées couvrent le détournement de liens d’affiliation, l’injection d’iframes invisibles et de scripts liés à la fraude publicitaire, ainsi que la surveillance de l’activité de navigation, ce qui permet de monétiser les visites, les clics et, plus généralement, les habitudes de consultation des internautes à leur insu. Certaines variantes modifient également des en-têtes HTTP, notamment CSP et HSTS, destinés à encadrer l’exécution de scripts et imposer l’usage des connexions chiffrées, afin d’affaiblir les protections appliquées par le navigateur.