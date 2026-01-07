Au cœur de cette nouvelle campagne, on trouve deux modules bien précis, distribués sur le Chrome Web Store. D’un côté Chat GPT for Chrome with GPT-5, Claude Sonnet & DeepSeek AI, officiellement recommandée par Google, qui revendique plus de 600 000 installations et s’affiche comme une barre latérale polyvalente pour les principaux modèles d’intelligence artificielle. De l'autre, AI Sidebar with Deepseek, ChatGPT, Claude, and more, téléchargée sur environ 300 000 navigateurs. Les deux extensions se présentent comme des outils de productivité, s’intègrent proprement à l’interface de Chrome et copient l’apparence d’une extension légitime baptisée Chat with all AI models (Gemini, Claude, DeepSeek...) & AI Agents, publiée par AITOPIA.

Techniquement, leur comportement ne laisse aucun doute sur leurs intentions. Les deux extensions demandent l’autorisation de collecter des données de navigation présentées comme anonymes et destinées à des statistiques pour améliorer l’expérience. En arrière-plan, ce consentement sert surtout de cheval de Troie pour inventorier les onglets ouverts, capter les URL associées, détecter la présence de ChatGPT ou DeepSeek, parcourir la page pour extraire le contenu des échanges, stocker les messages localement puis les expédier à intervalles réguliers (toutes les 30 minutes) vers des serveurs de commande et de contrôle opérés par les cybercriminels à l’œuvre.

Comme souvent avec ce type de campagne, les dégâts potentiels dépassent largement la simple curiosité sur les habitudes de navigation. On parle d’abord de données personnelles, avec des conversations qui peuvent laisser filtrer des identifiants, des coordonnées, des éléments de vie privée ou des accès à d’autres services collés machinalement dans le chat.

En parallèle, l’affaire touche directement ce que l’on désigne comme le Shadow AI, ce recours aux outils d’IA grand public non approuvés en contexte professionnel, où les utilisateurs et utilisatrices glissent des morceaux de code, des extraits de contrats, des données clients ou des éléments de stratégie produit. Ce réservoir de prompts et de réponses siphonnés se meut alors en matière première idéale pour l’espionnage économique, des campagnes de phishing taillées sur mesure ou la revente de données sur des places de marché spécialisées.