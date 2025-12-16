Dès qu'un utilisateur visite ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot, Perplexity, DeepSeek, Grok ou Meta AI, l'extension injecte un script JavaScript dédié - chatgpt.js, claude.js, gemini.js - directement dans la page. Ces scripts remplacent les fonctions natives du navigateur fetch() et XMLHttpRequest(). Cela permet d'intercepter l'ensemble du trafic réseau avant même que le navigateur n'affiche les contenus.​

Les données capturées, c'est-à-dire les prompts, les réponses de l'IA, les identifiants de conversation, les métadonnées de session, le modèle utilisé - sont ensuite compressées et transmises aux serveurs analytics.urban-vpn.com et stats.urban-vpn.com. Cette collecte fonctionne en permanence, que le VPN soit activé ou non, et ne peut pas être désactivée sans désinstaller complètement l'extension.​

Le code malveillant a été ajouté via une mise à jour automatique de la version 5.5.0, déployée le 9 juillet 2025. Les utilisateurs ayant installé l'extension avant cette date n'ont jamais été informés du changement. Urban VPN justifie cette collecte par une fonction "AI Protection" censée détecter les données sensibles dans les prompts et alerter l'utilisateur avant l'envoi. Mais cette fonction de surveillance et le système de captation des données fonctionnent de manière indépendante : désactiver les alertes ne bloque pas la transmission vers les serveurs de BiScience.​