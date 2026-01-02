Dans le détail, Zoom Stealer désigne un ensemble de 18 extensions publiées sur les stores de Chrome, Edge et Firefox, installées au fil des années sur environ 2,2 millions de navigateurs. Fait notable, ces modules ne sont pas des copies frauduleuses ou des outils dysfonctionnels. Ils font exactement ce pour quoi ils ont été installés, à savoir capturer le son d’un onglet, télécharger des vidéos, aider à gérer les réunions ou à automatiser certaines actions, ce qui explique leur popularité et leur longévité.

Toutes ces extensions partagent cependant un même profil de permissions très larges, réclamant un accès étendu à pas moins de 28 services de visioconférence, parmi lesquels Zoom, Microsoft Teams ou encore Google Meet.

Une fois ces droits accordés, elles injectent des scripts sur les pages d’inscription aux webinaires, les interfaces de réunion et les tableaux de bord de ces services, pour ensuite extraire ce qui peut servir à reconstituer le contexte et les accès : liens de réunion, identifiants et mots de passe intégrés aux URL, sujets, descriptions et horaires, statut d’inscription. Les pages de présentation des intervenants sont également exploitées pour capter noms, fonctions, biographies, photos de profil et informations sur l’entreprise, ainsi que les logos et visuels associés aux sessions.

Ces données sont envoyées en continu vers une infrastructure contrôlée par les acteurs malveillants, via des connexions persistantes établies par les extensions. La transmission s’enclenche au moment précis où l’utilisateur ou l’utilisatrice interagit avec une page de réunion, ce qui limite le volume et fond ce flux dans le trafic web habituel.