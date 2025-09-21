Le week-end ne se passe pas très bien pour un bon nombre de voyageurs en Europe. Samedi matin, une cyberattaque présumée contre Collins Aerospace, un fournisseur bien connu de systèmes d'enregistrement, a semé le chaos dans plusieurs grands aéroports du continent. De Londres à Berlin, en passant par Bruxelles, les systèmes d'enregistrement ont été impactés, et ça continuait dans la nuit de samedi à dimanche.