La gravité de l'incident tient autant au volume qu'à la diversité des comptes concernés. Messageries personnelles et professionnelles, réseaux sociaux, plateformes de streaming, services financiers, portefeuilles crypto, sites de rencontre, et même des domaines gouvernementaux et universitaires (.gov, .edu) composent la liste. Jeremie Fowler a identifié des accès à des comptes de plusieurs pays, ce qui élargit encore le spectre des risques.

D'abord, l'automatisation du bourrage d'identifiants. Cette technique consiste à tester des combinaisons email-mot de passe sur différents services jusqu'à trouver une correspondance. Avec l'URL de connexion fournie directement dans la base, les attaquants peuvent cibler précisément les plateformes et multiplier les tentatives. Ensuite, le phishing devient terriblement crédible car les criminels peuvent envoyer des messages faisant référence à de vrais comptes, ce qui augmente les chances que les victimes mordent à l'hameçon.

Les criminels peuvent vider les comptes bancaires et crypto exposés. Les profils OnlyFans et sites de rencontre, eux, peuvent servir à l'extorsion en menaçant de divulguer des conversations ou images privées. Quant aux accès gouvernementaux, même limités, ils représentent un risque pour la sécurité publique et nationale, comme le compte administratif d'un site WordPress gouvernemental brésilien, visible dans les échantillons vérifiés. « Ces identifiants peuvent être utilisés pour du phishing ciblé, de l'usurpation d'identité ou comme point d'entrée dans des réseaux gouvernementaux », avertit le chercheur.

Sauf que même lorsque les plateformes détectent et verrouillent des comptes compromis, les appareils infectés continuent de voler les nouveaux mots de passe. Un simple changement de code d'accès ne suffit donc pas si le terminal reste contaminé. Le logiciel malveillant capte immédiatement la nouvelle combinaison et la transmet aux serveurs de collecte. Jeremie Fowler insiste sur ce point dans son rapport. « Si l'appareil est infecté, changer de mot de passe ne sert à rien car le nouveau sera aussi volé ».

Seuls 66 % des adultes américains utilisaient un antivirus en 2025, selon un rapport cité par le chercheur. Cela laisse des milliards d'appareils vulnérables à ce type de malware. Les plateformes peuvent durcir leurs protections, imposer l'authentification à deux facteurs et surveiller les connexions suspectes, mais tant que les terminaux restent compromis, le vol d'identifiants se perpétue. Les utilisateurs doivent alors adopter des pratiques de sécurité rigoureuses et installer un antivirus à jour, utiliser des mots de passe uniques via un gestionnaire, activer la double authentification systématique, vérifier régulièrement les extensions de navigateur et les permissions d'applications.

Jeremie Fowler conclut son rapport en rappelant que même les cybercriminels ne sont pas à l'abri des fuites de données, mais que cette ironie ne réduit en rien les risques pour les victimes dont les identifiants circulent désormais sur le dark web.