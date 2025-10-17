40 milliards. C'est le chiffre vertigineux d'enregistrements qu'un chercheur en cybersécurité vient de découvrir en libre accès sur internet. Jeremiah Fowler, spécialiste reconnu dans le domaine, est tombé sur une base de données totalement non sécurisée appartenant à Netcore Cloud, entreprise basée à Mumbai, en Inde, spécialisée dans l'automatisation marketing. À l'intérieur, on retrouve des notifications de transactions bancaires avec numéros de comptes partiels, des messages liés à l'emploi, des e-mails de vérification et toute la machinerie des campagnes marketing modernes. Il y en a pour 13,4 téraoctets de données.