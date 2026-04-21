Un cheval de Troie bancaire inquiète particulièrement les experts en cybersécurité, en ce qu'il contourne la reconnaissance faciale et les codes de confirmation envoyés par SMS. Ce sont les chercheurs d'Infoblox Threat Intel et de l'ONG vietnamienne Chong Lua Dao qui ont mis au jour le malware Android en circulation depuis au moins 2023, capable de déjouer deux protections bancaires réputées fiables. À cause de ce dernier, des comptes ont été pillés dans 21 pays déjà. Mais en tirant le fil, les enquêteurs ont découvert que derrière le logiciel se cachait toute une organisation criminelle d'une ampleur rarement documentée.