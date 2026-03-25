Dans l'ombre, le malware transforme aussi l'ordinateur infecté en machine à fabriquer de la cryptomonnaie, du Monero plus précisément, au profit des cybercriminels. Pour ne pas se faire remarquer, il surveille en permanence l'activité de l'utilisateur : dès qu'il touche son clavier ou sa souris, le minage s'arrête instantanément. Il reprend dès que le poste est laissé sans surveillance. Et pour ne pas déclencher d'alerte sur le réseau, ses communications se fondent dans le trafic internet habituel, indétectable pour la plupart des systèmes de sécurité. Dans le détail, pour passer les pare-feux sans alerter personne, toutes ses communications avec son pool de minage transitent sur le port 443, chiffré, identique à du trafic HTTPS ordinaire.