Comment fonctionnait le groupe Diesel Vortex ? Le point de départ, c'est un e-mail qui semble authentique, signé d'une plateforme de transport que l'on utilise tous les jours. Dans le message, on vous demande de vous reconnecter. Vous cliquez, vous saisissez vos identifiants, mais il est déjà trop tard. Le site sur lequel on vous renvoie était un faux, pixel pour pixel identique à l'original, et un criminel de l'autre côté de l'écran venait de récupérer vos accès en direct. C'est le mode opératoire que Diesel Vortex a appliqué depuis septembre 2025.