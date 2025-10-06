L'attaque se fait en plusieurs étapes. D'abord, vous recevez un e-mail avec une fausse facture contenant une pièce jointe au format SVG. Si vous l'ouvrez, ce fichier envoie automatiquement une requête vers un premier site web compromis. Deuxième phase, ce site infecté interroge alors le serveur DNS pirate de Detour Dog, qui lui renvoie une adresse pour télécharger StarFish, une porte dérobée qui s'installe sur votre ordinateur. Enfin, StarFish contacte à son tour un second site compromis, qui interroge de nouveau le DNS pirate et récupère cette fois Strela Stealer, le véritable logiciel espion final qui vole vos mots de passe et données bancaires. Les chercheurs cyber comparent cette technique à un bonneteau, puisque le malware rebondit entre plusieurs sites compromis et rend impossible de localiser sa source réelle.