Dans l'ombre du web, un groupe de hackers fait parler de lui. TA584 n'a rien du cybercriminel amateur qui tente sa chance avec les mêmes vieilles ficelles. En 2025, ce collectif a carrément triplé la cadence de ses opérations malveillantes tout en peaufinant son arsenal technique. Au menu, il sert la technique d'arnaque ClickFix, qui transforme les victimes en complices malgré elles ; et un tout nouveau malware nommé Tsundere Bot. Dans le même temps, et ce n'est pas rassurant, il a placé l'Europe dans son viseur, comme Proofpoint le documente ce mercredi 28 janvier.