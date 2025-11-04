Remplir un formulaire de contact sur un site officiel ou recevoir un e-mail de confirmation automatique sont des actions qui, en 2025, sont très habituelles pour le commun des mortels. Sauf que depuis le 11 septembre 2025, cette sorte de routine tranquille numérique est devenue le terrain de jeu de cybercriminels affûtés, qui détournent les formulaires « Contactez-nous » (ou « Nous contacter ») de sites internet pour envoyer des e-mails frauduleux. La France fait partie des pays touchés par cette menace, dont nous avons pu discuter avec les équipes Threat Lab de KnowBe4.