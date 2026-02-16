« Cliquez ici pour rejoindre la réunion », voilà une phrase anodine, répétée des dizaines de fois par jour dans les open spaces. Les pirates informatiques l'ont bien compris et se ne gênent pas de l'exploiter. Le Threat Labs de Netskope alerte en ce pas très beau mois de février, en livrant des détails sur une campagne de phishing qui transforme nos visioconférences quotidiennes en vecteurs d'infection, et qui commence à être bien documentée. Les attaquants créent des pages frauduleuses qui imitent Teams, Zoom et Google Meet, puis piègent les victimes avec de fausses mises à jour logicielles. Sauf que derrière ces fichiers se cachent des outils de contrôle à distance légitimes, détournés à des fins malveillantes.