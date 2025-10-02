Klopatra sort du lot parmi les chevaux de Troie bancaires classiques. Les développeurs ont intégré Virbox, une solution commerciale chinoise de protection logicielle. Cette technologie est courante pour les malwares Windows mais rare sur mobile. « Ce choix témoigne d'une escalade significative, indiquant que les opérateurs investissent des ressources financières pour protéger leurs actifs malveillants », note l'analyse de Cleafy.

Le malware déplace la majorité de ses fonctions du code Java traditionnel vers des bibliothèques natives en C/C++. Cette architecture rend la détection beaucoup plus difficile pour les antivirus classiques. Les chercheurs ont identifié près de 40 versions différentes depuis mars 2025, ce qui démontre un cycle de développement rapide et agile.

Le logiciel malveillant conserve une liste d'applications bancaires ciblées. Quand un utilisateur ouvre sa banque en ligne, Klopatra affiche une fausse page de connexion par-dessus l'application légitime. Les identifiants saisis sont immédiatement envoyés aux serveurs de commande des pirates. Pendant ce temps, le malware collecte aussi la liste complète des applications installées, le niveau de batterie et le contenu du presse-papiers.

L'origine du groupe criminel ne fait guère de doute. Les opérateurs ont laissé des traces révélatrices dans leur propre code. Les noms de fonctions et variables sont rédigés en turc. L'infrastructure de contrôle utilise également des termes turcs comme « etiket » (étiquette), « favori_durumu » (statut favori) ou « bot_notu » (note du bot). Ce dernier champ contient des annotations manuscrites des pirates, dont une particulièrement explicite : « 7k atılan piç şifre z ». Cette phrase désigne une tentative de vol de 7 000 euros et le schéma de déverrouillage en forme de Z de l'appareil visé.

Les serveurs de commande identifiés hébergent deux campagnes principales. Le serveur adsservices[.]uk gère près de 1 000 infections en Espagne. Son jumeau adsservice2[.]org contrôle environ 450 appareils en Italie. Un troisième serveur de test héberge seulement neuf victimes réparties entre la Géorgie, le Koweït et le Qatar. Les pirates utilisent Cloudflare pour masquer leurs serveurs, mais des erreurs de configuration ont révélé leur véritable emplacement en Lituanie et en Allemagne.