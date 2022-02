Accessibilité téléphonique pour les handicapés : un rapport remis à l'État pour tout changer

« Tous les Français doivent avoir accès aux services publics, sans distinction », a déclaré la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin. Et justement, à l'issue du comité interministériel du handicap du 3 février 2022, le Premier ministre a pris connaissance d'un rapport portant sur l'accessibilité téléphonique adaptée aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques, qui amène à plusieurs propositions. Car le constat est unanime : l'accessibilité téléphonique n'est pas appréhendée de manière homogène entre les services publics et privés concernés.