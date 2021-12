Numéros d'urgence : après la panne d'Orange, le Sénat dénonce un système obsolète et appelle au changement

La panne de juin dernier fut imputée à une opération de maintenance sur les équipements de VoIP d'Orange à Lille. Elle avait ensuite entraîné une modification de configuration des call servers de l'opérateur permettant l'interconnexion entre les réseaux IP et le RTC, le réseau téléphonique commuté qui assure le service de téléphonie via un réseau cuivre vieillissant. C'est l'occasion de rappeler qu'en France, on totalise 13 numéros d'urgence, dont les plus connus sont évidemment les urgences médicales (15), police-secours (17) et les services d'incendie et de secours (18). Mais si pour l'utilisateur final ces numéros sont formulés sous forme courte, ils sont en réalité convertis en numéros longs à dix chiffres, attribués au centre de traitement de l'appel d'urgence le plus proche géographiquement du lieu d'où est émis l'appel.