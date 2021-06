Numéros d'urgence : le patron d'Orange donne des détails sur la panne et rassure dans le 13H de TF1

Ce jeudi, et au lendemain de la panne qui a assez largement perturbé tous les numéros de secours et d'urgence (15, 17, 18 et 112) partout en France, le président-directeur général d'Orange, Stéphane Richard, était invité à s'exprimer et à s'expliquer pour la première fois dans le JT de 13H de Marie-Sophie Lacarrau, sur TF1. Le patron de l'opérateur en a dit plus sur la panne qui aurait indirectement empêché de sauver la vie d'un homme de 63 ans, originaire du Morbihan, non pris en charge dans les temps. Tout en rassurant le public sur un retour à la normale depuis midi.