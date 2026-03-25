C'est une information exclusive de notre confrère Libération, qui a recueilli le témoignage du frère de ce français disparu à l'été 2025 au Cambodge.

À l'automne, sans nouvelles, il transmet un signalement pour disparition inquiétante au Quai d’Orsay. En janvier, le parquet de Paris ouvre une enquête avec l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière. D'après les dernières informations venues de Thaïlande, il semble que les recherches se concentrent vers une zone située près du Cambodge. Le quinquagénaire pourrait s’y trouver, sans confirmation formelle sur sa situation.

Selon des témoignages recueillis ces dernières années, celui que Libération surnomme S., serait détenu dans un de ces lieux fermés, sous contrôle de groupes criminels. Les prisonniers n’ont plus accès à leurs documents ni à leurs moyens de communication. Ils sont contraints de jouer les cybercriminels avec un objectif financier précis. En cas d’échec, selon certains rescapés, des sanctions physiques tombent.