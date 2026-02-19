Loposo

« Durable » et donc à la fin des 2 ou 3 semaines, ils seront obsolètes si on suit votre réflexion.

Bref, c’est comme un t-shirt d’un concert, etc. Il y a des dates dessus, c’est un souvenir d’un moment, parfois ça crée même des liens en voyage quelqu’un voit que vous aimez un groupe et lui aussi… On s’en moque de la date.

J’ai un polo jo 2024, il n’y a que le petit logo, et bien pas de problème à le sortir, et ça fait toujours la fonction de vêtement.

Comme les maillots de sport, les maillots change chaque année mais j ai des maillots japonais, même si le club a changé de maillot a Paris j ai déjà des Japonais qui m’ont fait des remarque étonné de voir ça a paris surtout qu on a le psg…