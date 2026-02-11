Cette affaire illustre un paradoxe gênant : les patineurs voulaient échapper aux problèmes de licence musicale, mais l'IA les a plongés dans un bourbier de propriété intellectuelle. Les modèles de langage sont entraînés sur d'immenses bibliothèques musicales, souvent dans des conditions légales floues. Quand on leur demande une chanson « dans le style de Bon Jovi », ils crachent la réponse statistiquement la plus probable : du vrai Bon Jovi. En droit américain, cela constitue une œuvre dérivée, soumise aux mêmes règles de copyright. Le patinage artistique traverse depuis plusieurs années une crise des droits d'auteur.

L'Union internationale de patinage exige désormais des autorisations via des plateformes comme ClicknClear. Quelques jours avant les JO, le patineur espagnol Ilia Guarino Sabaté a dû abandonner son programme à cause d'un refus de dernière minute. Les sanctions peuvent grimper jusqu'à 150 000 dollars par infraction aux États-Unis. Face à ces contraintes, l'IA semblait une échappatoire séduisante. Sauf qu'elle ne fait que recycler ce qui existe déjà.

L'exploit olympique des Mrázek restera surtout comme un avertissement : l'IA ne crée rien, elle copie avec style.