Pour Édouard Ferlet, la musique ne se limite pas à l’exécution. C’est une manière de chercher, de tester, de comprendre. L’idée de revisiter le Köln Concert ne vient pas d’une envie de commémorer mais d'une envie ancienne : « faire un concert qui raconte une histoire ». Le choix de cette œuvre, découverte dans son enfance, donne au projet une dimension personnelle, mais pas nostalgique. Il s’agissait moins d’un hommage que d’un prétexte pour expérimenter.

Pendant quatre mois, il a construit la performance comme un travail de recherche. Certains jours étaient consacrés à la musique, d’autres à la technologie. Pianoïd n’était pas seulement un outil sonore, mais une manière d’aller voir ailleurs, sans renier ce qu’il sait déjà faire. Il le résume ainsi : « J’ai gardé cette âme d’enfant d’être curieux tout le temps ». Le mot revient plusieurs fois dans son discours : curiosité. Il ne cherche pas à produire un effet spectaculaire. Il veut comprendre comment la machine réagit, et comment lui peut s’adapter à ces réactions.

Mais le pianiste ne cache pas les questions éthiques posées par l’IA générative. « Quand j'ai commencé, je me suis aperçu que c'était éthiquement parlant compliqué et je me suis vraiment posé toutes les questions », confie-t-il au Figaro. Ce qui le préoccupe, ce n’est pas la technologie elle-même, mais ce qu’on en fait. La reproduction automatisée, le pillage d’œuvres existantes, la dilution des droits… Autant de points qui l’amènent à rester prudent. Il défend une forme de liberté créative, à condition que celle-ci ne se fasse pas au détriment des artistes.

Il n’est pas seul à penser ainsi. Dans le domaine de la musique électronique, d’autres créateurs comme DeLaurentis utilisent l’IA depuis plusieurs années, mais dans des cadres précis, limités à leur propre voix ou à des éléments de leur répertoire. Édouard Ferlet, lui, l’emploie comme un miroir de son propre jeu. Il ne l’utilise pas pour produire plus vite, ni pour écrire à sa place. Il l’intègre dans un processus vivant, où chaque note peut être surprise.

À Bourges, le public a assisté à une performance hybride, ponctuée de moments de jeu pur et de séquences explicatives. Le pianiste a pris le temps de parler, de raconter ce qui se passait, de montrer les rouages. Le concert n'a pas été un numéro de haute voltige, mais une invitation à comprendre comment une machine peut, sans voler la place du musicien, l’aider à sortir des sentiers déjà parcourus. C'est bien connu, c'est la dose qui fait le poison.