S'il fallait encore une preuve de l'influence de plus en plus grande de l'IA dans les métiers créatifs, ce défilé pourrait en être une. Ici, tout a été conçu par une machine : les designs des vêtements, les mannequins virtuels, la musique et même la mise en scène. Comme vous pourrez le voir dans la vidéo ci-dessous, deux mois et demi ont été nécessaires pour produire un contenu de 7 minutes et 7 secondes, découpé en 113 séquences.