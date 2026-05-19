La Coupe du monde 2026 est une édition hors norme. Pour la première fois de son histoire, 48 équipes seront réunies, soit un total de 104 matchs. Le tout avec trois pays hôtes (États-Unis, Canada, Mexique), et un mois de compétition du 11 juin au 19 juillet. Pour le public français, elle pose une question simple mais qui va structurer tout le mois de juillet : à quelle heure, sur quelle chaîne, et comment ne rien rater quand une partie des matchs se joue en pleine nuit ?
Ce guide répond à tout, de la diffusion TV aux options replay, en passant par les horaires des Bleus et la préparation de son installation, téléviseur ou autre, pour profiter pleinement de la compétition.
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Sur quelle chaîne regarder la Coupe du monde 2026 ?
C’est la grande nouveauté de cette édition : TF1 ne fait pas partie des diffuseurs. C’est la première fois depuis 1978 qu'elle ne retransmet aucun match du Mondial. Le paysage TV se réorganise autour de deux acteurs pour cette édition 2026.
M6 : 54 matchs gratuits, dont tous les matchs de la France
M6 a décroché les droits en clair pour environ 120 millions d’euros. Concrètement, cela représente 54 matchs diffusés gratuitement sur M6 et W9 (TNT), ainsi qu’en streaming sur M6+. Pour le téléspectateur, cela signifie que les rencontres gratuites seront accessibles soit via la TNT, soit via l’application M6+, selon la programmation du groupe. Nous aurons donc le droit à :
- Tous les matchs de l’équipe de France Le match d'ouverture Les demi-finales et la finale Une sélection de matchs à élimination directe (annoncée après le tirage du tableau final)
M6+ est la nouvelle plateforme de streaming et de replay de la chaîne M6 qui vient remplacer 6play. Elle est disponible gratuitement et propose un abonnement M6+ Max.
W9 prend le relais sur certains matchs simultanés pour permettre de suivre plusieurs rencontres en même temps. M6+ permet de tout revoir en replay gratuitement, sans abonnement.
beIN Sports : les 104 matchs, dont 50 en exclusivité
beIN Sports est le seul diffuseur, en France, à proposer l’intégralité de la compétition. Les 50 matchs non diffusés sur M6 sont ainsi en exclusivité sur beIN Sports. L’abonnement est disponible à 15 €/mois sans engagement via beIN Connect, ou inclus dans les bouquets Canal+ Sport (à partir de 29,99 €/mois).
beIN SPORTS est une bonne application pour suivre les actualités sportives en temps réel. Il propose des informations personnalisables, des vidéos exclusives et des résultats et commentaires en direct.
Canal+ permet également d'accéder à beIN Sports via ses bouquets, sans souscrire directement à beIN Connect. Si vous êtes déjà abonné pour le foot européen, le rugby ou le tennis, la Coupe du Monde est incluse sans frais supplémentaires, vérifiez simplement votre offre actuelle.
Récapitulatif rapide
|Situation
|Solution
|Je veux suivre les Bleus gratuitement
|M6 / M6+ suffit
|Je veux voir tous les matchs, soit les 104 rencontres
|beIN Sports, à partir de 15 €/mois
|Je suis déjà abonné Canal+
|Vérifier si beIN Sports est inclus dans le bouquet
|Je veux regarder en streaming
|M6+ gratuitement, ou beIN Connect avec abonnement
Les horaires : ce qu’il faut vraiment anticiper
C’est l’enjeu central de cette édition nord-américaine. Les matchs se répartissent sur quatre créneaux horaires en France :
- 18h : en fin d’après-midi, parfait pour ceux qui rentrent du travail
- 21h : prime time classique, les meilleures affiches
- 23h : soirée tardive, encore supportable
- 3h du matin : là, il faut choisir entre veiller ou miser sur le replay
Certains matchs de groupes et plusieurs rencontres à élimination directe tombent dans ce dernier créneau. Ce n’est pas une exception, c’est une partie structurelle du calendrier. Pour les fans qui veulent tout suivre, le replay et l’enregistrement deviennent des outils indispensables.
Les matchs des Bleus : dates et horaires
Bonne nouvelle pour les supporters français : les matchs de l’équipe de France en phase de groupes tombent à des horaires accessibles.
|Match
|Date
|Horaire
|France - Sénégal
|16 juin
|21h
|France - Irak
|22 juin
|23h
|France - Norvège
|26 juin
|21h
Deux matchs sur trois à 21h, un à 23h : c’est confortable. Bien évidemment, le calendrier des phases à élimination directe dépendra du parcours des Bleus et sera annoncé au fil de la compétition.
Les dates clés de la compétition
Un mois de compétition, c’est long, et le calendrier s’accélère vite. La phase de groupes laisse place aux matchs à élimination directe dès la fin juin, avec un rythme qui s’intensifie jusqu’à la finale du 19 juillet.
|Phase
|Dates
|Match d’ouverture
|Jeudi 11 juin
|Phase de groupes
|Du 11 juin à fin juin
|Seizièmes de finale
|À partir du dimanche 28 juin
|Huitièmes de finale
|À partir du samedi 4 juillet
|Quarts de finale
|Du 9 au 12 juillet
|Demi-finales
|Mardi 14 et mercredi 15 juillet
|Match pour la 3e place
|Samedi 18 juillet
|Finale
|Dimanche 19 juillet à 21h
La finale est prévue à 21h, heure de Paris. Un horaire en or pour nous, en France, pour conclure cette compétition.
Replay et enregistrement : comment ne rater aucun match
Pour les matchs nocturnes, deux approches selon les équipements disponibles.
Le replay via les plateformes est la solution la plus simple. M6+ met à disposition l’ensemble des matchs diffusés par le groupe en replay, sans abonnement. BeIN Connect propose la même chose pour les abonnés. Il suffit de lancer le match au réveil, ou en fin de journée.
L’enregistrement via la box TV reste souvent le plus pratique : le match est ainsi stocké localement, et on peut avancer ou reculer librement. La plupart des box opérateur permettent de programmer un enregistrement à l’avance.
Dans les deux cas, l’ennemi numéro un est le spoiler. Notifications sportives, réseaux sociaux, alertes d’actualité, discussion de groupe WhatsApp : tout peut trahir le score avant même d’avoir lancé la vidéo. Couper les notifications sportives la veille d’un match nocturne est une précaution simple et efficace pour regarder le match avec tout le plaisir de la surprise.
4K, HDR, streaming : ce qu’il faut savoir
Sur la qualité d’image, tout dépendra du mode de réception. Pour la TNT, les matchs diffusés gratuitement sur M6 et W9 devraient rester en Full HD, sans HDR. En revanche, M6 fournirait aussi un signal Ultra HD 4K SDR aux fournisseurs d’accès à Internet et aux opérateurs satellite. Autrement dit, une diffusion en 4K pourrait être proposée via certaines box TV ou offres satellite, à condition que l’opérateur reprenne bien ce flux et que l’équipement utilisé soit compatible.
Il ne faut toutefois pas confondre 4K et HDR. La Coupe du monde 2026 pourra bien être produite dans des formats avancés au niveau international, mais cela ne signifie pas que tous les diffuseurs proposeront la même qualité dans chaque pays. En France, le HDR ne semble pas prévu à ce stade pour les matchs diffusés par M6. On peut donc retenir un scénario assez simple : Full HD sur la TNT, 4K possible selon les opérateurs, mais pas de HDR annoncé.
En streaming, M6+ permettra de suivre les matchs diffusés par le groupe, avec l’avantage du direct et du replay. Là encore, la qualité dépendra de l’application, du téléviseur, de la box ou du boîtier utilisé, mais aussi de la stabilité de la connexion. Pour éviter les coupures ou les baisses de qualité pendant les grandes affiches, une connexion Ethernet reste préférable au Wi-Fi lorsque c’est possible.
Et depuis l’étranger ?
Les droits TV évoqués dans cet article concernent la France. Depuis l’étranger, l’accès à M6+, beIN Connect ou aux services TV associés à une box française peut varier selon le pays, les accords de diffusion locaux et les règles de géolocalisation appliquées par chaque plateforme.
Avant un déplacement pendant la compétition, mieux vaut donc vérifier les conditions d’accès de son service habituel, ou se renseigner sur le diffuseur officiel dans le pays concerné.
Préparer son TV et son installation avant le 11 juin
Regarder la Coupe du Monde dans de bonnes conditions se prépare avant le premier coup de sifflet. Quelques points à vérifier.
- Les applications : installer ou mettre à jour M6+ et beIN Connect (ou Canal+) sur sa TV, vérifier ses identifiants, tester la qualité du streaming avant le tournoi.
- La connexion : un match en streaming en haute définition consomme entre 5 et 25 Mbit/s selon la qualité. Une connexion filaire (câble Ethernet) est toujours plus stable que le Wi-Fi pour éviter les coupures au mauvais moment.
- L’image : la fluidité est le critère numéro un pour regarder du sport. Un téléviseur qui gère mal le mouvement rendra flous les ballons, les ralentis, les traversées de terrain. Les modèles MiniLED se démarquent pour les salons lumineux grâce à leur luminosité élevée. Les TV OLED conservent l’avantage sur le contraste et la profondeur des noirs. Pour en savoir plus sur les réglages de votre téléviseur, vous pouvez consulter notre article sur les erreurs de paramétrage les plus courantes.
- Le son : souvent négligé, il change pourtant l’expérience d’un match. Les commentaires, les chants du stade, les frappes de balle : tout ça passe par les enceintes. Une barre de son compacte suffit à faire la différence, sans installation complexe.
En résumé
La Coupe du monde 2026 s’annonce donc comme une édition à part, autant par son format élargi que par ses horaires parfois décalés pour le public français. Pour suivre l’essentiel sans payer, M6, W9 et M6+ permettront de regarder les matchs des Bleus, le match d’ouverture, les demi-finales, la finale et une sélection de grandes affiches. Pour ne rien manquer des 104 rencontres, il faudra en revanche passer par beIN Sports, soit directement via beIN Connect, soit via une offre Canal+ incluant beIN Sports.
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