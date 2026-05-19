Pour les matchs nocturnes, deux approches selon les équipements disponibles.



Le replay via les plateformes est la solution la plus simple. M6+ met à disposition l’ensemble des matchs diffusés par le groupe en replay, sans abonnement. BeIN Connect propose la même chose pour les abonnés. Il suffit de lancer le match au réveil, ou en fin de journée.



L’enregistrement via la box TV reste souvent le plus pratique : le match est ainsi stocké localement, et on peut avancer ou reculer librement. La plupart des box opérateur permettent de programmer un enregistrement à l’avance.



Dans les deux cas, l’ennemi numéro un est le spoiler. Notifications sportives, réseaux sociaux, alertes d’actualité, discussion de groupe WhatsApp : tout peut trahir le score avant même d’avoir lancé la vidéo. Couper les notifications sportives la veille d’un match nocturne est une précaution simple et efficace pour regarder le match avec tout le plaisir de la surprise.