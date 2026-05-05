La RTS diffuse ses propres contenus, mais elle propose aussi des programmes soumis à des accords de diffusion précis. Films, séries, documentaires, compétitions sportives ou événements internationaux ne peuvent pas toujours être proposés au-delà de la Suisse. Les ayants droit définissent les territoires couverts, et la plateforme doit s’y conformer.

C’est particulièrement visible lors des directs. Un journal télévisé ou une émission produite en interne peut rester accessible, tandis qu’un événement sportif acheté sous licence sera limité au public suisse. Depuis la France, le message de blocage ne traduit donc pas une panne ni une erreur de lecture, mais une restriction imposée par contrat.