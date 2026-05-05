Les chaînes suisses ne disposent pas toujours des mêmes droits de diffusion selon les pays. Un journal télévisé, une émission produite en interne ou un contenu radio peuvent rester accessibles plus facilement hors de Suisse. En revanche, un film, une série achetée, un documentaire étranger, un événement sportif ou certains replays récents dépendent souvent d’accords limités à un territoire précis.

C’est ce qui explique les blocages parfois incohérents en apparence. Une vidéo peut fonctionner depuis la France, tandis qu’un autre programme de la même plateforme reste inaccessible quelques minutes plus tard. Le blocage ne concerne donc pas forcément tout le service, mais plutôt certains contenus, selon les droits associés à chaque diffusion.

Pour appliquer ces restrictions, les plateformes s’appuient notamment sur l’adresse IP. Si votre connexion est détectée depuis la France, l’Espagne, le Canada ou le Royaume-Uni, le service peut considérer que vous êtes hors de Suisse et limiter l’accès aux programmes réservés au territoire helvétique. Play RTS et Play SRF indiquent d’ailleurs explicitement que certains contenus ne peuvent pas être regardés hors de Suisse pour des raisons de droits.

D’autres signaux peuvent aussi entrer en jeu. Le compte utilisateur, la résidence déclarée, le pays de l’App Store ou du Play Store, la localisation GPS sur mobile, le moyen de paiement ou le type d’abonnement peuvent influencer l’accès. L’adresse IP reste souvent le premier filtre, mais elle n’est pas toujours le seul.