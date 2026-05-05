Depuis la France, la Belgique, le Canada ou n’importe quel pays hors de Suisse, regarder la télévision suisse en ligne peut vite tourner au petit jeu de piste. Play RTS lance certains programmes sans broncher, puis bloque un replay. Play SRF affiche un message de géorestriction. Play Suisse exige un compte. Zattoo limite l’usage selon le pays, le type d’abonnement ou la durée du séjour. Le problème ne vient généralement pas de votre appareil, mais des droits de diffusion et de votre localisation détectée par les plateformes.
Pour regarder les chaînes suisses à l’étranger, plusieurs solutions existent selon votre situation. Les personnes résidant en Suisse peuvent parfois profiter d’un accès officiel temporaire depuis l’Europe, à condition que leur compte soit reconnu comme éligible. Les foyers suisses établis à l’étranger disposent aussi d’une alternative officielle par satellite, sous conditions. Pour les autres cas, ou lorsque certains contenus restent indisponibles, un VPN disposant de serveurs en Suisse peut permettre de faire transiter sa connexion par une adresse IP suisse. Cette solution ne garantit toutefois pas l’accès aux programmes soumis à des droits territoriaux et ne remplace pas les conditions fixées par chaque plateforme.
Pourquoi la TV suisse est bloquée à l’étranger
Les chaînes suisses ne disposent pas toujours des mêmes droits de diffusion selon les pays. Un journal télévisé, une émission produite en interne ou un contenu radio peuvent rester accessibles plus facilement hors de Suisse. En revanche, un film, une série achetée, un documentaire étranger, un événement sportif ou certains replays récents dépendent souvent d’accords limités à un territoire précis.
C’est ce qui explique les blocages parfois incohérents en apparence. Une vidéo peut fonctionner depuis la France, tandis qu’un autre programme de la même plateforme reste inaccessible quelques minutes plus tard. Le blocage ne concerne donc pas forcément tout le service, mais plutôt certains contenus, selon les droits associés à chaque diffusion.
Pour appliquer ces restrictions, les plateformes s’appuient notamment sur l’adresse IP. Si votre connexion est détectée depuis la France, l’Espagne, le Canada ou le Royaume-Uni, le service peut considérer que vous êtes hors de Suisse et limiter l’accès aux programmes réservés au territoire helvétique. Play RTS et Play SRF indiquent d’ailleurs explicitement que certains contenus ne peuvent pas être regardés hors de Suisse pour des raisons de droits.
D’autres signaux peuvent aussi entrer en jeu. Le compte utilisateur, la résidence déclarée, le pays de l’App Store ou du Play Store, la localisation GPS sur mobile, le moyen de paiement ou le type d’abonnement peuvent influencer l’accès. L’adresse IP reste souvent le premier filtre, mais elle n’est pas toujours le seul.
Play RTS, Play SRF, Play Suisse, Zattoo, Blue TV : quelles plateformes sont concernées ?
La télévision suisse en ligne repose sur plusieurs services, avec des règles qui varient selon les chaînes, les langues et les contenus proposés. Côté francophone, Play RTS concentre les directs, replays, émissions, journaux et contenus audio de la RTS. Côté alémanique, Play SRF donne accès aux programmes de SRF. Play Suisse, de son côté, regroupe des films, séries et documentaires suisses issus de l’écosystème SSR, avec un fonctionnement plus centré sur le compte utilisateur.
|Plateforme
|Chaînes ou contenus associés
|Ce qui peut rester accessible depuis l’étranger
|Ce qui peut être bloqué
|Play RTS
|RTS 1, RTS 2, émissions, journaux, replays, contenus audio
|Journaux, contenus radio, podcasts, certaines émissions produites par la RTS
|Films, séries, sport, certains directs et replays soumis aux droits
|Play SRF
|SRF 1, SRF zwei, SRF info, émissions, replays, contenus audio
|Programmes d’information, radio, podcasts, certains contenus maison
|Sport, séries, films, certains directs et replays géobloqués
|Play Suisse
|Films, séries, documentaires et contenus suisses de la SSR
|Accès possible avec compte dans les conditions prévues par le service
|Accès limité hors de Suisse et du Liechtenstein, sauf cas de séjour temporaire dans l’Union européenne pour les profils éligibles
|Zattoo Suisse
|Chaînes suisses et internationales selon abonnement
|Usage temporaire possible à l’étranger avec un abonnement payant, mais principalement pour les enregistrements
|Hors de Suisse, Zattoo indique que le direct, le replay, le restart et la VOD ne sont pas disponibles pour les comptes suisses
|Blue TV
|Chaînes TV, contenus à la demande, offres Swisscom
|Accès possible selon l’abonnement, surtout pour les enregistrements et les contenus disponibles hors ligne dans l’application
|La plupart des contenus TV en direct peuvent être bloqués hors de Suisse pour des raisons de licence
Play Suisse précise que le service est lié à des restrictions géographiques, avec un accès centré sur la Suisse et le Liechtenstein, tout en prévoyant une possibilité de déblocage lors d’un séjour temporaire dans l’Union européenne pour les personnes résidant en Suisse et connectées avec un compte éligible. Cette activation concerne le catalogue Play Suisse, et ne donne pas automatiquement accès à l’ensemble des directs ou replays proposés par Play RTS, Play SRF ou les autres services de la SSR.
Zattoo applique aussi ses propres règles. L’utilisation à l’étranger peut être autorisée sous conditions pour les abonnements payants, mais elle reste limitée. Pour les comptes suisses, le service précise que les enregistrements peuvent être consultés temporairement hors de Suisse, tandis que le direct, le replay, le restart et la VOD ne sont pas disponibles à l’étranger.
Blue TV fonctionne également dans un cadre très dépendant du compte, de l’abonnement, de l’appareil utilisé et des droits associés aux contenus. En déplacement hors de Suisse, l’usage officiel porte surtout sur les enregistrements et les contenus hors ligne, beaucoup moins sur les chaînes en direct.
France, Europe, hors Europe : ce qui change selon votre pays de connexion
Depuis la France, le cas est un peu particulier. Beaucoup d’utilisateurs et utilisatrices cherchent simplement à regarder RTS en direct, SRF ou Play Suisse depuis l’autre côté de la frontière. Certains contenus informatifs ou produits directement par les chaînes peuvent fonctionner, mais les programmes soumis à des droits territoriaux restent susceptibles d’être bloqués.
Depuis l’Union européenne, les personnes résidant en Suisse peuvent parfois bénéficier d’un accès temporaire prévu par certaines plateformes, à condition de disposer d’un compte correctement vérifié. Ce n’est pas un accès libre à toute la télévision suisse pour n’importe quel internaute européen, mais une portabilité encadrée, dépendante du service utilisé, du compte et des droits disponibles.
Hors Europe, les restrictions ont tendance à se durcir. Depuis le Canada, le Maroc, le Royaume-Uni, la Thaïlande ou les États-Unis, les contenus soumis aux droits suisses sont plus souvent bloqués. Dans ces situations, l’adresse IP devient un critère central. Une connexion détectée hors de Suisse peut suffire à empêcher le lancement d’un direct ou d’un replay. Une adresse IP suisse peut alors rapprocher l’expérience de connexion de celle d’un internaute situé en Suisse, sans garantir l’accès aux contenus soumis à des droits ou à une vérification de compte.
Sat Access, l’alternative officielle pour les Suisses et Suissesses de l’étranger
Il existe aussi une solution officielle pour les Suisses et Suissesses de l’étranger installés en Europe. Les programmes TV de la SSR sont diffusés par satellite, mais cryptés pour des raisons de droits. La carte Sat Access permet de les déchiffrer, sous conditions, notamment pour les personnes domiciliées en Suisse et les foyers suisses établis à l’étranger. Ce n’est pas la solution la plus souple pour un séjour ponctuel, puisqu’elle suppose un équipement satellite compatible, mais elle mérite d’être citée si l’on cherche un accès légal et durable depuis l’étranger.
Comment regarder les chaînes suisses depuis l’étranger ?
Parmi les solutions techniques possibles, un VPN disposant de serveurs en Suisse permet de faire transiter sa connexion par une adresse IP locale. Concrètement, l’application du VPN permet de sélectionner un serveur situé en Suisse avant d’ouvrir le site ou l’application du service concerné, lorsque celui-ci reste accessible dans les conditions prévues par la plateforme. Cette méthode modifie la localisation réseau visible par le service, ce qui peut jouer sur les restrictions fondées uniquement sur l’adresse IP.
|Service
|Site ou application
|Usage principal
|Play RTS
|rts.ch/play
|Directs, replays, journaux, émissions, contenus audio de la RTS
|Play SRF
|srf.ch/play
|Directs, replays, contenus SRF, sport, information, émissions alémaniques
|Play Suisse
|playsuisse.ch
|Films, séries, documentaires et productions suisses
|Zattoo Suisse
|zattoo.com/ch
|Télévision en streaming et enregistrements selon abonnement, avec de fortes limites hors de Suisse
|Blue TV
|blue.ch
|Chaînes TV, contenus à la demande, enregistrements et contenus hors ligne selon abonnement
Cette solution n’offre pas une garantie absolue. Certaines plateformes détectent les adresses IP utilisées par les VPN, demandent une connexion à un compte ou vérifient d’autres éléments liés à la résidence. Elle ne modifie pas non plus les conditions d’utilisation des services ni les droits de diffusion attachés à chaque programme. Dans les cas où l’accès dépend principalement de la localisation réseau, une IP suisse peut donc faciliter la lecture des contenus disponibles, sous réserve des règles du service, du compte utilisé et des droits attachés à chaque programme.
Quel VPN choisir pour regarder la TV suisse à l’étranger ?
Pour cet usage, le premier critère est évident. Le VPN doit proposer des serveurs en Suisse, avec des débits suffisants pour le streaming et des applications simples à utiliser sur ordinateur, smartphone, tablette ou TV connectée. La stabilité compte aussi beaucoup, car les plateformes vidéo repèrent plus facilement les serveurs saturés ou trop souvent utilisés.
CyberGhost : le choix le plus simple pour regarder la TV suisse
CyberGhost reste l’option la plus directe si vous cherchez surtout à regarder la télévision suisse depuis l’étranger sans multiplier les réglages. Ses serveurs suisses, notamment à Zurich et Hünenberg, permettent d’obtenir une adresse IP helvétique rapidement, puis d’ouvrir Play RTS, Play SRF, Play Suisse ou Zattoo dans des conditions proches d’une connexion depuis la Suisse.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Son intérêt tient surtout à la simplicité de l’application. On choisit le pays, on lance la connexion, puis on retourne sur la plateforme voulue. Les profils orientés streaming peuvent aussi faire gagner du temps lorsque certains serveurs génériques sont détectés ou trop sollicités. Pour un usage ponctuel en voyage, depuis un hôtel ou une location, CyberGhost coche donc les bonnes cases, d’autant que sa garantie de remboursement de 45 jours laisse le temps de tester les directs et les replays concernés.
Proton VPN : pour combiner IP suisse et confidentialité
Proton VPN conviendra davantage aux profils qui veulent regarder la TV suisse à l’étranger tout en gardant un VPN solide pour protéger leur navigation. Le service appartient à Proton AG, basée à Genève, et met en avant des applications open source, une politique no-logs auditée et des fonctions de sécurité avancées comme Secure Core ou NetShield.
- storage20000 serveurs
- language145 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Son offre gratuite peut donner accès à plusieurs localisations, dont la Suisse selon disponibilité, mais elle n’offre pas le même contrôle qu’une formule payante. Pour choisir précisément un serveur suisse, conserver de meilleurs débits et regarder régulièrement Play RTS, Play SRF ou Play Suisse, Proton VPN Plus reste plus adapté. C’est le choix le plus cohérent si la confidentialité compte autant que l’accès aux contenus suisses.
ExpressVPN : pour les routeurs, Apple TV et appareils de salon
ExpressVPN vise plutôt les foyers équipés et les usages multi-appareils. Son application est simple, son protocole Lightway offre de bonnes performances, et sa compatibilité avec les routeurs ou certains appareils de salon peut être utile si vous voulez regarder les chaînes suisses sur une TV connectée, une Apple TV, une console ou un appareil qui ne permet pas toujours d’installer un VPN classique.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
Il est moins évident à recommander pour un besoin très ponctuel, car son positionnement est plus premium. En revanche, si vous voyagez souvent, si vous changez régulièrement de réseau ou si vous voulez utiliser le VPN pour autre chose que la TV suisse, ExpressVPN garde de vrais arguments. Son intérêt se voit surtout dans la stabilité de l’expérience et la facilité d’usage sur plusieurs appareils.
NordVPN : l’option polyvalente pour streaming et sécurité
NordVPN est une option polyvalente pour regarder la TV suisse depuis l’étranger, mais aussi pour sécuriser ses connexions au quotidien. Ses serveurs suisses à Zurich permettent d’obtenir une adresse IP locale, tandis que NordLynx, son protocole dérivé de WireGuard, offre généralement de très bons débits pour le streaming.
- storage9000 serveurs
- language129 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
Le service peut aussi intéresser celles et ceux qui veulent aller plus loin que le simple accès aux chaînes suisses. Selon l’abonnement choisi, Threat Protection Pro peut bloquer certains traqueurs, publicités et domaines malveillants, tandis que Meshnet ou Double VPN répondent à des usages plus avancés. Pour regarder Play RTS ou Play SRF, ces fonctions ne sont pas indispensables, mais elles renforcent l’intérêt de NordVPN si le service doit servir au-delà du streaming.
Récapitulatif des meilleurs VPN pour regarder la TV suisse à l’étranger
|VPN
|Serveurs en Suisse
|Meilleur usage
|Garantie
|Prix long terme
|CyberGhost
|Zurich, Hünenberg
|TV suisse, streaming, simplicité
|45 jours
|dès 1,75 €/mois
|Proton VPN
|Zurich
|Confidentialité, usage régulier, écosystème Proton
|30 jours
|dès 2,99 €/mois
|ExpressVPN
|Zurich
|TV connectée, routeurs, stabilité
|30 jours
|dès 2,39 €/mois
|NordVPN
|Zurich
|Polyvalence, sécurité, streaming
|30 jours
|dès 3,09 €/mois
Les prix sont indicatifs et peuvent varier selon les promotions, la durée d’engagement, les options incluses et les pages d’abonnement consultées au moment de la souscription.
Pourquoi éviter les VPN gratuits pour regarder la TV suisse à l’étranger
Un VPN gratuit peut suffire pour protéger ponctuellement une connexion Wi-Fi, mais il montre vite ses limites pour regarder la télévision suisse depuis l’étranger. Le premier problème vient des serveurs disponibles. Tous les services gratuits ne proposent pas une adresse IP suisse, et ceux qui le font ne permettent pas toujours de choisir précisément le pays ou le serveur.
Le deuxième problème tient aux performances. Le streaming demande une connexion stable, surtout pour un direct sportif, un journal en haute définition ou un replay long. Les serveurs gratuits sont souvent plus chargés, plus lents et plus facilement détectés par les plateformes vidéo. Résultat, la lecture peut se bloquer, perdre en qualité ou afficher un message d’erreur.
La confidentialité mérite aussi un minimum d’attention. Tous les VPN gratuits ne sont pas à mettre dans le même panier, mais certains compensent la gratuité par des limitations fortes, de la publicité ou une politique de données peu rassurante. Pour un usage vidéo régulier, mieux vaut privilégier un service reconnu, avec des serveurs suisses fiables, un kill switch, une protection contre les fuites DNS et une politique de confidentialité claire.
Les garanties de remboursement des VPN premium peuvent être plus intéressantes pour un besoin ponctuel. Elles permettent de tester un service complet, avec serveurs suisses, bons débits et support technique, sans s’enfermer dans les limites habituelles des offres gratuites.
Que faire si Play RTS, Play SRF ou Play Suisse ne fonctionne pas avec votre VPN ?
Même connecté à un serveur suisse, un direct ou un replay peut rester bloqué. Dans la plupart des cas, le problème vient soit du serveur VPN utilisé, soit d’anciennes données conservées par le navigateur, soit d’un autre signal de localisation envoyé par l’appareil.
|Problème rencontré
|Cause possible
|Solution à tester
|Le direct ou le replay reste bloqué
|Le serveur VPN est détecté ou trop sollicité
|Changer de serveur suisse, puis relancer la plateforme
|Le site affiche encore votre pays réel
|Cookies, cache ou ancienne session conservés
|Vider le cache, supprimer les cookies du site ou passer en navigation privée
|L’application mobile refuse l’accès
|La localisation GPS contredit l’adresse IP suisse
|Désactiver la localisation pour l’application ou passer par le site web
|La vidéo charge lentement
|Débit insuffisant, serveur saturé ou Wi-Fi instable
|Tester un autre serveur, passer en Ethernet ou baisser la qualité vidéo
|Le service demande une vérification
|Le compte, la résidence ou le profil utilisateur sont contrôlés
|Vérifier les informations du compte et les conditions d’accès officiel
|Le site fonctionne, mais pas l’application
|L’application utilise le pays du store ou d’autres signaux
|Essayer depuis un navigateur web ou vérifier les paramètres de localisation
|Rien ne fonctionne malgré le VPN
|Le service bloque l’adresse IP utilisée ou applique d’autres vérifications
|Tester un autre serveur, vérifier les conditions d’accès du service et contacter le support du VPN ou de la plateforme
Si le blocage ne concerne qu’un seul programme, il peut aussi venir des droits de diffusion. Dans ce cas, changer de serveur peut aider, mais l’accès dépend toujours des règles appliquées par la plateforme.
Est-ce légal d’utiliser un VPN pour regarder la TV suisse depuis l’étranger ?
Utiliser un VPN est légal en Suisse, en France et dans la majorité des pays européens. Un VPN reste un outil de confidentialité et de sécurité, utilisé pour protéger une connexion, masquer son adresse IP ou sécuriser la navigation sur un réseau Wi-Fi public.
La nuance porte sur l’usage. Les chaînes suisses restent soumises à des droits de diffusion, souvent négociés territoire par territoire. Un VPN peut vous donner une adresse IP suisse, mais il ne modifie pas les conditions d’utilisation de Play RTS, Play SRF, Play Suisse, Zattoo ou Blue TV. Certaines plateformes peuvent donc bloquer les VPN, limiter l’accès à certains contenus ou demander une vérification de compte.
Quand un accès officiel temporaire existe pour les personnes résidant en Suisse, c’est la voie à privilégier. Pour les Suisses et Suissesses de l’étranger installés durablement en Europe, la réception satellite via Sat Access peut aussi constituer une solution officielle, sous réserve de remplir les conditions prévues. Hors de ce cadre, l’utilisation d’un VPN doit rester conforme aux règles du service et aux lois du pays depuis lequel vous vous connectez.
Comment avons-nous sélectionné les VPN que nous recommandons ?
Les VPN retenus pour ce guide répondent d’abord à un besoin précis. Obtenir une adresse IP suisse stable, avec un débit suffisant pour regarder la télévision en direct ou en replay. Nous avons donc privilégié les services disposant de serveurs en Suisse, d’applications simples, d’une bonne stabilité en streaming et de protections essentielles contre les fuites DNS, IPv6 ou WebRTC.
Nous avons aussi tenu compte de la compatibilité avec les appareils les plus utilisés pour regarder la télévision en ligne, notamment Windows, macOS, Android, iOS, navigateurs web, TV connectées et routeurs. La politique de confidentialité, la qualité du support et les garanties de remboursement entrent également en ligne de compte, car les plateformes vidéo peuvent bloquer certains serveurs à certains moments.
Regarder la TV suisse à l’étranger : les réponses à vos questions
Peut-on regarder Play RTS depuis la France ?
Oui, certains contenus de Play RTS peuvent fonctionner depuis la France, notamment des journaux, émissions ou contenus audio. En revanche, certains directs, replays, films, séries ou événements sportifs peuvent être bloqués pour des raisons de droits. Dans ce cas, une adresse IP suisse peut aider à retrouver un accès plus proche de celui d’un utilisateur situé en Suisse.
Pourquoi Play SRF bloque certaines vidéos hors de Suisse ?
Play SRF applique des restrictions géographiques sur certains contenus lorsque les droits de diffusion ne couvrent pas l’étranger. Le blocage peut donc concerner une vidéo précise, sans empêcher toute la plateforme de fonctionner.
Play Suisse fonctionne-t-il à l’étranger ?
Play Suisse est lié à des restrictions géographiques. Le service prévoit un accès centré sur la Suisse et le Liechtenstein, avec des possibilités de déblocage lors d’un séjour temporaire dans l’Union européenne pour les personnes résidant en Suisse et disposant d’un compte éligible. Dans les autres cas, l’accès peut être limité.
Quel VPN choisir pour regarder la TV suisse à l’étranger ?
CyberGhost est le choix le plus simple pour la majorité des usages, grâce à ses serveurs suisses et à ses profils orientés streaming. Proton VPN est plus intéressant si la confidentialité compte beaucoup. ExpressVPN convient bien aux appareils de salon et aux routeurs. NordVPN offre un bon équilibre entre performances, sécurité et polyvalence.
Peut-on regarder la TV suisse gratuitement avec un VPN ?
Un VPN gratuit peut parfois donner accès à une IP suisse, mais ce n’est pas la solution la plus fiable pour le streaming. Les débits sont souvent plus limités, les serveurs plus chargés et les blocages plus fréquents. Pour regarder régulièrement Play RTS, Play SRF ou Play Suisse, un VPN payant avec garantie de remboursement reste plus confortable.
Pourquoi mon VPN ne débloque pas RTS ou SRF ?
Le serveur VPN utilisé peut être détecté par la plateforme, ou votre navigateur peut conserver d’anciennes données de localisation. Essayez un autre serveur suisse, videz le cache, supprimez les cookies du site ou passez en navigation privée. Sur mobile, vérifiez aussi les autorisations de localisation.
Une IP suisse garantit-elle l’accès à toutes les chaînes suisses ?
Non. Une IP suisse facilite l’accès aux services qui filtrent principalement par localisation, mais elle ne garantit pas 100 % des contenus. Certaines plateformes vérifient aussi le compte, la résidence ou les droits associés à chaque programme.
Peut-on regarder la TV suisse sur smartphone depuis l’étranger ?
Oui, à condition d’utiliser une application compatible et, si nécessaire, un VPN disposant de serveurs en Suisse. Sur mobile, certaines plateformes peuvent toutefois utiliser la localisation GPS ou le pays du store en complément de l’adresse IP, ce qui peut compliquer l’accès.
Zattoo Suisse fonctionne-t-il à l’étranger ?
Oui, mais dans un cadre limité. Zattoo prévoit un usage temporaire à l’étranger pour certains abonnements payants, mais les comptes suisses ne donnent pas accès à toutes les fonctions hors de Suisse. Le service indique notamment que les enregistrements peuvent être regardés pendant une période limitée, tandis que le direct, le replay, le restart et la VOD ne sont pas disponibles à l’étranger.
Blue TV fonctionne-t-il hors de Suisse ?
Oui, mais là encore avec des limites importantes. Selon l’abonnement et l’application utilisée, Blue TV peut permettre d’accéder à certains enregistrements ou contenus disponibles hors ligne. En revanche, la plupart des chaînes en direct sont susceptibles d’être bloquées hors de Suisse pour des raisons de licence.
Existe-t-il une solution officielle pour les Suisses de l’étranger ?
Oui. La SSR propose une réception par satellite via Sat Access, sous conditions, notamment pour les personnes domiciliées en Suisse et les foyers suisses établis à l’étranger. Cette solution suppose un équipement satellite compatible et ne répond pas au même usage qu’une application de streaming, mais elle constitue une voie officielle pour un accès durable depuis l’étranger.
Est-ce qu’un VPN ralentit le streaming TV ?
Oui, un peu. Le trafic passe par un serveur supplémentaire et doit être chiffré. Avec un VPN de qualité et un serveur suisse proche de votre position, la perte reste généralement limitée pour regarder un direct ou un replay en HD.