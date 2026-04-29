Comment obtenir une adresse IP belge en 2026 ?

Chaque appareil connecté à Internet dispose d'une adresse IP, une série de chiffres attribuée par votre fournisseur d'accès à Internet. Cette adresse fait deux choses : elle achemine les données entre vous et les serveurs que vous consultez, et elle révèle approximativement où vous vous trouvez dans le monde. Pas votre adresse exacte, mais votre pays, votre ville, voire votre opérateur.

C'est précisément ce mécanisme que les sites web utilisent pour restreindre l'accès à certains contenus. La RTBF, la plateforme publique belge, n'autorise le visionnage de ses programmes en direct qu'aux adresses IP localisées en Belgique. Même chose pour VRT Max, la plateforme flamande, ou pour certains services bancaires et administratifs belges qui exigent une connexion depuis le territoire national.

La solution la plus simple et la plus répandue pour contourner cette limitation : utiliser un VPN pour la Belgique. En vous connectant à un serveur physiquement situé en Belgique, votre trafic transite par ce serveur et les sites web que vous visitez ne voient plus votre vraie IP, mais celle du serveur belge. Pour eux, vous êtes en Belgique. Voilà, c'est aussi simple que ça.

Mais avant d'aller plus loin, il est important de comprendre une chose : un VPN ne fait pas que changer votre IP. Il chiffre également l'intégralité de votre trafic entre votre appareil et le serveur VPN. C'est une couche de protection supplémentaire, surtout utile sur les réseaux Wi-Fi publics, même si elle ne résout pas tous les problèmes de confidentialité (votre fournisseur VPN, lui, voit votre trafic, d'où l'importance du choix).