Comment obtenir une adresse IP belge en 2026 ?

Vous êtes Belge expatrié à Barcelone et vous ne pouvez plus regarder votre émission préférée sur la RTBF. Ou vous travaillez à distance depuis Paris pour une boîte bruxelloise et certains outils internes ne s'ouvrent qu'avec une IP locale. Ou peut-être que vous cherchez juste à ne pas laisser votre vraie localisation traîner sur le web. Dans tous les cas, obtenir une adresse IP belge est plus simple qu'il n'y paraît, et cela ne prend littéralement que deux minutes.
Pourquoi votre adresse IP trahit votre localisation
Chaque appareil connecté à Internet dispose d'une adresse IP, une série de chiffres attribuée par votre fournisseur d'accès à Internet. Cette adresse fait deux choses : elle achemine les données entre vous et les serveurs que vous consultez, et elle révèle approximativement où vous vous trouvez dans le monde. Pas votre adresse exacte, mais votre pays, votre ville, voire votre opérateur.
C'est précisément ce mécanisme que les sites web utilisent pour restreindre l'accès à certains contenus. La RTBF, la plateforme publique belge, n'autorise le visionnage de ses programmes en direct qu'aux adresses IP localisées en Belgique. Même chose pour VRT Max, la plateforme flamande, ou pour certains services bancaires et administratifs belges qui exigent une connexion depuis le territoire national.
La solution la plus simple et la plus répandue pour contourner cette limitation : utiliser un VPN pour la Belgique. En vous connectant à un serveur physiquement situé en Belgique, votre trafic transite par ce serveur et les sites web que vous visitez ne voient plus votre vraie IP, mais celle du serveur belge. Pour eux, vous êtes en Belgique. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Mais avant d'aller plus loin, il est important de comprendre une chose : un VPN ne fait pas que changer votre IP. Il chiffre également l'intégralité de votre trafic entre votre appareil et le serveur VPN. C'est une couche de protection supplémentaire, surtout utile sur les réseaux Wi-Fi publics, même si elle ne résout pas tous les problèmes de confidentialité (votre fournisseur VPN, lui, voit votre trafic, d'où l'importance du choix).
|VPN
|Réseau global
|Serveurs en Belgique
|Période d'essai
|Prix (plan long terme)
|CyberGhost
|11 500+ serveurs dans 100+ pays
|200+ serveurs à Bruxelles
|45 jours satisfait ou remboursé
|~1,75 €/mois
|Proton VPN
|20 000+ serveurs dans 117 pays
|Serveurs à Bruxelles
|30 jours satisfait ou remboursé
|~2,99 €/mois
|ExpressVPN
|3 000+ serveurs dans 105 pays
|Serveurs à Bruxelles
|30 jours satisfait ou remboursé
|~2,39 €/mois
|NordVPN
|9 000+ serveurs dans 118 pays
|130+ serveurs à Bruxelles
|30 jours satisfait ou remboursé
|~2,99 €/mois
Les 4 méthodes pour obtenir une adresse IP belge
Il existe plusieurs façons d'obtenir une IP belge. Elles ne se valent pas toutes.
1. Le VPN (recommandé)
C'est la méthode la plus fiable, la plus rapide et la plus complète. Un bon VPN vous donne une adresse IP belge en quelques secondes, chiffre votre connexion, fonctionne sur tous vos appareils et propose généralement une politique de non-conservation des logs. C'est la solution que nous recommandons dans cet article.
2. Le proxy web
Un proxy web est un serveur intermédiaire qui relaie vos requêtes HTTP. Certains services en ligne proposent des proxys avec des adresses IP belges. Avantage : c'est souvent gratuit et sans installation. Inconvénient majeur : le proxy ne chiffre pas votre trafic, il ne fonctionne que dans le navigateur (pas dans les applications), et les proxys gratuits monétisent souvent vos données. À réserver pour des usages ponctuels et non sensibles.
3. Le navigateur Tor
Tor fait transiter votre trafic par plusieurs nœuds répartis dans le monde. Vous pouvez théoriquement avoir un nœud de sortie belge, mais vous n'avez aucun contrôle sur sa localisation, et les débits sont beaucoup trop faibles pour du streaming. À exclure pour les cas d'usage courants.
4. Un serveur dédié ou un VPS en Belgique
Si vous êtes développeur, louer un serveur virtuel chez un hébergeur belge (Combell, Nucleus, etc.) et l'utiliser comme proxy SSH vous donnera une IP belge parfaitement stable. Solution technique, réservée à un public averti.
La suite de cet article se concentre sur la méthode VPN, qui convient à 99% des utilisateurs.
Tutoriel CyberGhost : la méthode la plus accessible
CyberGhost est souvent cité comme le VPN le plus simple à prendre en main, et ce n'est pas une réputation usurpée. Son interface est intuitive, son réseau conséquent (plus de 11 000 serveurs dans plus de 100 pays, dont plusieurs centaines en Belgique), et son tarif est parmi les plus attractifs du marché — moins de 2 euros par mois sur le plan long terme.
CyberGhost VPN
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Forfait mensuel trop cher
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Forfait mensuel trop cher
Étape 1 : S'abonner à CyberGhost
Rendez-vous sur le site officiel de CyberGhost. Choisissez le plan qui vous convient — le plan 2 ans est de loin le plus économique. Vous créez un compte avec votre email et procédez au paiement (carte bancaire, PayPal ou cryptomonnaie selon les options disponibles). CyberGhost propose une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, ce qui est la plus généreuse du marché parmi les grands acteurs.
Étape 2 : Télécharger et installer l'application Cyberghost
CyberGhost est disponible sur Windows, macOS, Android, iOS, Linux et même sur les routeurs. Après votre souscription, vous accédez à votre espace client et téléchargez l'application correspondant à votre système d'exploitation. L'installation est classique et prend moins d'une minute.
Étape 3 : Se connecter à un serveur belge
Lancez l'application et connectez-vous avec vos identifiants. Sur l'écran principal, vous verrez une barre de recherche ou une liste de pays. Tapez "Belgique" ou "Belgium" dans le champ de recherche. CyberGhost affiche la liste de ses serveurs belges — il en possède plus de 200 localisés à Bruxelles. Vous pouvez choisir celui avec le taux de charge le plus faible pour de meilleures performances. Cliquez sur "Se connecter".
Étape 4 : Vérifier votre nouvelle IP
Une fois connecté, ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur un service de vérification d'IP comme whatismyip.com ou iplocation.net. Votre adresse IP doit désormais afficher une localisation belge. Si c'est le cas, vous pouvez commencer à naviguer normalement.
➡️ Note sur les performances : CyberGhost est excellent pour le streaming quotidien, mais ses débits peuvent être légèrement inférieurs à NordVPN ou Proton VPN sur les longues distances. Pour un usage belge depuis la France, la latence reste très acceptable — les serveurs de Bruxelles sont géographiquement proches.
Tutoriel Proton VPN : la méthode la plus respectueuse de votre vie privée
Proton VPN n'est pas simplement un VPN parmi d'autres. C'est le service développé par Proton AG, la société suisse à l'origine de Proton Mail — une des messageries les plus respectueuses de la vie privée qui existe aujourd'hui. Proton VPN est fondé en Suisse, juridiction réputée pour ses lois strictes en matière de protection des données personnelles, et son code source est open source, ce qui permet à n'importe quel chercheur en sécurité d'auditer son fonctionnement. C'est le VPN que j'utilise personnellement depuis plusieurs années.
Son réseau compte plus de 20 000 serveurs dans 117 pays, avec une présence en Belgique via des serveurs à Bruxelles.
Proton VPN
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
Étape 1 : Créer un compte Proton
Proton VPN propose un forfait gratuit avec des serveurs dans quelques pays — la Belgique n'en fait malheureusement pas partie. Pour obtenir une IP belge, il vous faudra l'abonnement Proton VPN Plus, disponible à partir de 2,99 euros par mois (plan annuel). Si vous utilisez déjà Proton Mail, une offre groupée Proton Unlimited est disponible et intègre tous les services Proton.
Rendez-vous sur proton.me pour créer votre compte ou vous connecter si vous en avez déjà un.
Étape 2 : Télécharger l'application Proton VPN
Proton VPN est disponible sur toutes les plateformes : Windows, macOS, Linux, Android, iOS. L'application est soignée, régulièrement mise à jour, et l'interface est claire même pour les néophytes. Téléchargez-la depuis le site officiel ou depuis le store de votre appareil.
Étape 3 : Choisir le protocole adapté
Avant de vous connecter, un paramètre mérite votre attention : le protocole VPN. Proton VPN supporte WireGuard, OpenVPN et IKEv2. WireGuard est le protocole recommandé aujourd'hui pour la majorité des usages — il est rapide, léger et bien audité. L'application le sélectionne généralement par défaut. Dans les paramètres de l'application, assurez-vous que "Protocole automatique" ou "WireGuard" est sélectionné.
Étape 4 : Se connecter à un serveur belge
Dans l'application, cliquez sur la liste des pays ou utilisez la barre de recherche. Cherchez "Belgium" ou "Belgique". Les serveurs belges de Proton VPN apparaissent avec des informations sur leur charge et leur vitesse estimée. Sélectionnez celui qui vous convient et cliquez sur "Connexion".
Étape 5 : Activer le Kill Switch (optionnel mais recommandé)
Le Kill Switch est une fonctionnalité de sécurité qui coupe votre connexion Internet si le tunnel VPN se déconnecte de manière inopinée — évitant ainsi que votre vraie IP soit exposée accidentellement. Proton VPN propose cette option dans ses paramètres. Si vous utilisez le VPN dans un contexte sensible (travail à distance, accès à des données confidentielles), activez-la.
Pourquoi Proton VPN est différent : Proton AG publie des rapports de transparence réguliers et a fait l'objet de plusieurs audits indépendants. En 2023, un tribunal helvétique avait tenté de contraindre Proton à fournir des données sur un utilisateur. Résultat : Proton n'avait pas de données à fournir, précisément parce que leur politique de no-logs est appliquée de manière technique, pas juste contractuelle.
Tutoriel ExpressVPN : la méthode la plus universelle
ExpressVPN est l'un des VPN les plus anciens et les plus réputés du marché, actif depuis 2009. Son principal atout n'est pas le prix — il est clairement positionné haut de gamme — mais son universalité : il tourne sur pratiquement tout ce qui peut être connecté à Internet, des routeurs aux Smart TV en passant par les consoles de jeux et les Chromebooks.
Son réseau couvre environ 3 000 serveurs dans 105 pays, avec une présence bien établie en Belgique. Il est enregistré aux Îles Vierges Britanniques, juridiction en dehors des accords Five Eyes, Nine Eyes et Fourteen Eyes — un point que les utilisateurs soucieux de leur vie privée apprécieront.
ExpressVPN
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
Étape 1 : S'abonner à ExpressVPN
Rendez-vous sur le site officiel d'ExpressVPN. Le tarif de base démarre à 2,39 euros par mois sur le plan annuel, plus onéreux que CyberGhost, mais la qualité de service est cohérente avec le prix. ExpressVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, sans condition. Créez votre compte, choisissez votre mode de paiement (carte, PayPal ou cryptomonnaies) et validez votre abonnement.
Étape 2 : Télécharger l'application ExpressVPN
ExpressVPN prend en charge Windows, macOS, Linux, Android, iOS, mais aussi les navigateurs (Chrome, Firefox, Edge) via une extension dédiée, et les routeurs via un firmware personnalisé. C'est sur ce dernier point qu'ExpressVPN se distingue : si vous installez le VPN directement sur votre routeur, tous les appareils de votre réseau domestique bénéficient automatiquement de l'IP belge, y compris votre Smart TV ou votre console — sans avoir à installer d'application dessus.
Téléchargez l'application depuis votre espace client ExpressVPN ou depuis le store de votre plateforme.
Étape 3 : Activer le protocole Lightway
ExpressVPN a développé son propre protocole maison appelé Lightway, l'équivalent de NordLynx chez NordVPN. Basé sur la bibliothèque wolfSSL, Lightway est conçu pour être léger, rapide à établir (connexion en moins d'une seconde dans la plupart des cas) et robuste lors des changements de réseau — pratique si vous basculez entre le Wi-Fi et la 4G/5G en déplacement. Dans les paramètres de l'application, assurez-vous que Lightway est sélectionné comme protocole actif. C'est le réglage par défaut, mais vaut mieux le vérifier.
Étape 4 : Se connecter à un serveur belge
Sur l'écran principal de l'application, cliquez sur le bouton de sélection de localisation (généralement affiché sous forme de drapeau ou de nom de pays). Une liste déroulante apparaît avec un champ de recherche. Tapez "Belgium" ou "Belgique". ExpressVPN vous proposera sa localisation belge — les serveurs sont regroupés par pays plutôt que par ville, mais les adresses IP attribuées sont bien belges. Sélectionnez "Belgium" et cliquez sur "Connexion".
Étape 5 : Vérifier avec le Speed Test intégré
Une fonctionnalité peu connue d'ExpressVPN : l'application intègre un outil de test de vitesse accessible directement depuis le menu. Après votre connexion au serveur belge, lancez ce test pour voir vos débits réels. En cas de résultats décevants, essayez de basculer entre les protocoles disponibles (Lightway UDP vs Lightway TCP, ou OpenVPN) — la différence peut être significative selon votre configuration réseau.
Étape 6 : Utiliser l'extension navigateur pour un usage ciblé
Comme NordVPN, ExpressVPN propose une extension pour Chrome, Firefox et Edge. Cette extension est plus légère que l'application complète et suffit amplement si vous avez uniquement besoin d'une IP belge pour le navigateur — pour accéder à la RTBF, consulter des sites belges ou faire de la veille SEO. L'extension intègre par ailleurs un bloqueur de publicités basique, ce qui est un plus appréciable pour le confort de navigation.
Pour qui choisir ExpressVPN ? ExpressVPN est particulièrement adapté aux utilisateurs qui ont besoin de couvrir de nombreux types d'appareils différents, notamment les foyers qui souhaitent installer le VPN directement sur leur routeur pour que toute la famille bénéficie d'une IP belge sans manipulations supplémentaires. C'est aussi le choix naturel pour les professionnels qui voyagent beaucoup et qui apprécient la stabilité du protocole Lightway lors des changements de réseau.
Tutoriel NordVPN : Une méthode performante
NordVPN est le leader mondial des VPN grand public, avec plus de 7 400 serveurs dans plus de 118 pays. Sa présence en Belgique est solide, avec des serveurs à Bruxelles régulièrement évalués parmi les plus rapides du marché. Son protocole maison NordLynx, basé sur WireGuard, est particulièrement efficace pour le streaming en haute définition et les téléchargements.
NordVPN
- Très bonnes performances avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Meshnet vraiment pratique au quotidien
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur
- Très bonnes performances avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Meshnet vraiment pratique au quotidien
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur
Étape 1 : S'abonner à NordVPN
NordVPN propose plusieurs formules. Le plan Standard, le moins cher, inclut uniquement le VPN. Les plans Plus et Ultimate ajoutent respectivement un gestionnaire de mots de passe (NordPass) et un service de stockage cloud chiffré (NordLocker). Pour un simple usage d'IP belge, le plan Standard suffit amplement. L'abonnement sur deux ans est le plus intéressant financièrement, avec une garantie de remboursement de 30 jours.
Étape 2 : Installer l'application NordVPN
NordVPN est disponible sur Windows, macOS, Linux, Android, iOS, les navigateurs (Chrome, Firefox, Edge sous forme d'extension), et les Smart TV. La procédure d'installation est standard. Sur macOS, notez que l'application peut vous demander d'installer une extension système lors du premier lancement — c'est normal, elle est nécessaire au fonctionnement du VPN.
Étape 3 : Se connecter à un serveur belge via la carte interactive
L'interface de NordVPN propose une carte du monde interactive. Cliquez sur l'Europe de l'Ouest et repérez la Belgique. En cliquant dessus, NordVPN vous connectera automatiquement au serveur belge le plus rapide disponible à ce moment. Vous pouvez aussi utiliser la liste des serveurs dans l'onglet dédié pour choisir un serveur belge spécifique si vous avez des préférences.
Étape 4 : Activer la Double VPN (optionnel)
NordVPN propose une fonctionnalité appelée Double VPN, qui fait transiter votre trafic par deux serveurs successifs. Cette option n'est pas nécessaire pour un simple changement d'IP belge, mais elle peut intéresser les utilisateurs les plus soucieux de leur anonymat. Elle réduit cependant les débits de façon notable.
Étape 5 : Utiliser l'extension navigateur pour une IP belge rapide
Si vous n'avez besoin d'une IP belge que pour votre navigateur (RTBF, accès à des sites web, SEO...), l'extension NordVPN pour Chrome ou Firefox est une alternative plus légère que l'application complète. Elle protège uniquement le trafic du navigateur, pas les autres applications. Installez-la, connectez-vous à un serveur belge depuis l'interface de l'extension, et voilà.
Performances : Dans nos tests, NordVPN affiche les meilleurs débits sur les serveurs belges parmi les trois VPN présentés ici. Les temps de connexion sont rapides et la stabilité est au rendez-vous, même en heure de pointe.
Comparatif des trois VPN pour une IP belge
|Critère
|CyberGhost
|Proton VPN
|ExpressVPN
|NordVPN
|Nombre de serveurs en Belgique
|200+ (Bruxelles)
|Présence confirmée (Bruxelles)
|Serveurs à Bruxelles
|130+ (Bruxelles)
|Prix mensuel (plan long terme)
|~1,75 €/mois
|~2,99 €/mois
|~2,39 €/mois
|~2,99 €/mois
|Garantie remboursement
|45 jours
|30 jours
|30 jours
|30 jours
|Code source open source
|❌
|✅
|❌
|❌
|Politique no-logs auditée
|✅
|✅
|✅
|✅
|Juridiction
|Roumanie
|Suisse
|Îles Vierges Britanniques
|Panama
|Appareils simultanés
|7
|10
|8
|10
|Protocoles disponibles
|WireGuard, OpenVPN, IKEv2
|WireGuard, OpenVPN, IKEv2
|Lightway, OpenVPN, IKEv2
|WireGuard (NordLynx), OpenVPN
|Kill Switch
|✅
|✅
|✅
|✅
|Installation sur routeur
|✅ (basique)
|❌
|✅ (firmware dédié)
|✅ (basique)
|Streaming HD depuis Belgique
|✅
|✅
|✅
|✅
|Meilleur pour
|Budget serré + facilité
|Vie privée + open source
|Universalité + routeur
|Performances brutes
Notre recommandation selon votre profil
Vous cherchez avant tout la simplicité et le prix le plus bas → CyberGhost. C'est la porte d'entrée idéale pour un premier VPN, avec l'une des meilleures garanties de remboursement du secteur.
La vie privée et la transparence sont votre priorité → Proton VPN. C'est le seul VPN de ce comparatif dont le code source est public. La Suisse offre un cadre légal favorable à la protection des données, et Proton a démontré sa robustesse lors de procédures judiciaires.
Vous avez besoin de performances optimales → ExpressVPN. Pour le streaming 4K, les téléchargements volumieux ou les connexions longue durée, ExpressVPN offre les meilleurs débits sur ses serveurs belges.
Qui a vraiment besoin d'une IP belge ?
Avant de plonger dans les tutoriels, voici les profils les plus susceptibles d'avoir besoin d'une adresse IP belge. Parce que les raisons ne se limitent pas au streaming.
Les expatriés belges et la diaspora francophone
C'est le cas d'usage le plus évident. Des milliers de Belges vivent à l'étranger, en France, au Portugal, au Canada ou ailleurs. Ils veulent continuer à regarder la RTBF en direct depuis l'étranger ou la VRT, regarder le JT de RTL Belgium, et accéder à des services en ligne qui géoblocent leur accès dès qu'ils quittent le pays.
Les frontaliers et télétravailleurs
Les zones frontalières entre la France et la Belgique (Lille, Valenciennes, Maubeuge, les Ardennes…) concentrent de nombreux travailleurs qui collaborent au quotidien avec des entreprises belges. Certains outils SaaS, ERP ou plateformes RH déployés côté belge sont configurés pour n'accepter que des connexions locales. Un VPN avec un serveur belge règle le problème en quelques secondes.
Les professionnels du marketing et du SEO
Si vous gérez des campagnes publicitaires ou faites de la veille SEO sur le marché belge, vous avez besoin de voir Google.be, Bing Belgique et les SERPs locaux tels qu'ils apparaissent pour un utilisateur basé en Belgique. Sans IP locale, les résultats sont biaisés.
Les développeurs et testeurs
Vous développez un service pour un client belge et vous voulez tester le comportement de votre application en fonction de la géolocalisation de l'utilisateur ? Changer d'IP permet de simuler un accès depuis la Belgique sans avoir à se déplacer.
Les utilisateurs soucieux de leur vie privée
Même sans cas d'usage spécifique lié à la Belgique, certains internautes choisissent de faire transiter leur trafic par un pays avec une législation sur la vie privée favorable. La Belgique est soumise au RGPD européen — ce n'est pas nécessairement un critère décisif, mais c'est une zone géographique où les contraintes légales sur la conservation des données sont encadrées.
Les voyageurs français en Belgique
Situation inverse : vous êtes Français, vous séjournez à Bruxelles pour quelques jours et vous voulez accéder à des services belges (billetterie, administrations en ligne, certaines offres commerciales réservées aux résidents belges). Avoir une IP belge vous facilitera la vie.
Les contenus belges accessibles avec une IP belge
Une fois votre IP belge obtenue, voici ce qui devient accessible.
Télévision et streaming
La RTBF (Radio-Télévision Belge Francophone) et sa plateforme Auvio proposent l'intégralité des programmes en direct et en replay de La Une, La Deux et La Trois. L'accès est réservé aux adresses IP belges. Avec un VPN connecté à un serveur belge, vous pouvez regarder le JT, les émissions de sport, les séries et documentaires produits par la RTBF depuis n'importe quel pays du monde.
Du côté flamand, VRT Max (anciennement VRT NU) fonctionne sur le même principe géographique et donne accès aux contenus de Canvas, Één et VRT. RTL Belgium et son service streaming permettent également d'accéder aux programmes de RTL-TVI, Club RTL et Plug RTL.
Services administratifs et bancaires
Certains portails administratifs belges (services de l'État, portail MyTax pour les déclarations fiscales, e-services de communes) peuvent présenter des comportements différents selon la géolocalisation de l'utilisateur. De même, certaines applications bancaires belges intègrent des vérifications de géolocalisation par IP, notamment pour les connexions depuis l'étranger considérées comme suspectes. Un VPN belge peut contourner ces alertes.
Commerce en ligne et tarification
Les prix affichés sur les plateformes de e-commerce peuvent varier selon le pays de l'utilisateur. Comparer les prix depuis une IP belge peut parfois révéler des différences de tarification sur certaines plateformes.
Actualité et presse belge
Plusieurs sites d'information belges comme Le Soir, La Libre Belgique ou L'Avenir proposent des contenus partiellement géorestreints pour leurs abonnés en Belgique. Avec une IP locale, votre accès sera considéré comme domestique.
Est-ce légal d'utiliser un VPN pour obtenir une IP belge ?
Oui, sans ambiguïté. L'utilisation d'un VPN est parfaitement légale en France, en Belgique et dans l'immense majorité des pays européens. Un VPN est un outil de protection de la vie privée reconnu, utilisé quotidiennement par des millions de particuliers et d'entreprises.
La question légale mérite cependant d'être nuancée sur un point : ce que vous faites avec votre VPN. Utiliser un VPN pour regarder la RTBF depuis l'étranger est légal. Utiliser un VPN pour accéder à des contenus auxquels vous n'avez pas souscrit (contournement des DRM, accès à des contenus pirates) reste illégal, que vous passiez par un VPN ou non. Le VPN ne blanchit pas les usages illicites.
Du côté des plateformes de streaming, beaucoup tentent de détecter et bloquer les IP de VPN connus. C'est un jeu du chat et de la souris permanent entre les services de streaming et les fournisseurs VPN. Les grands VPN comme NordVPN, CyberGhost et Proton VPN investissent dans la rotation de leurs adresses IP pour rester en avance sur les systèmes de blocage.
Nos données sont ouvertes !
⚡ Retrouvez l’ensemble de nos mesures de débit, upload et ping sur les VPN testés, relevées dans plusieurs pays et sur plusieurs jours, dans notre fichier de données ouvert.
📊 Et pour une lecture plus synthétique et éditorialisée de ces résultats, vous pouvez aussi consulter notre baromètre des VPN.
Peut-on obtenir une adresse IP belge gratuitement ?
Techniquement, oui. Quelques VPN gratuits (Proton VPN gratuit, Windscribe, TunnelBear en version limitée) proposent des IP dans différents pays, mais la Belgique fait rarement partie des destinations disponibles sur leurs offres sans frais. Les options gratuites sont par ailleurs souvent limitées en débit, en volume de données ou en nombre de connexions simultanées. Pour un usage régulier — notamment pour regarder la RTBF — un abonnement payant est nécessaire.
Combien de temps faut-il pour obtenir une IP belge ?
Moins de cinq minutes, installation comprise. La souscription, le téléchargement de l'application et la connexion à un serveur belge se font en quelques étapes et ne nécessitent aucune configuration technique particulière.
Un VPN ralentit-il ma connexion ?
Légèrement, oui. Tout trafic qui passe par un serveur supplémentaire prend un peu plus de temps. En pratique, avec un VPN de qualité (NordVPN, Proton VPN, CyberGhost) et un serveur géographiquement proche — ce qui est le cas des serveurs belges depuis la France — la différence est quasi imperceptible pour le streaming HD ou la navigation courante. Si vous avez une connexion fibre à 300 Mbit/s, vous ne remarquerez pas le delta.
La RTBF détecte-t-elle les VPN ?
La RTBF tente, comme beaucoup de services de streaming, de détecter et bloquer les IP appartenant à des plages de VPN connus. C'est parfois efficace, parfois non. Les grands VPN contournent généralement ces restrictions en renouvelant régulièrement leurs plages d'adresses IP. NordVPN est particulièrement efficace sur ce point. Si vous êtes bloqué sur un serveur, essayez-en un autre dans la liste des serveurs belges disponibles.
Mon fournisseur d'accès peut-il voir que j'utilise un VPN ?
Votre FAI voit que vous établissez une connexion chiffrée avec un serveur tiers (le serveur VPN), mais ne peut pas voir le contenu de vos échanges ni les sites que vous visitez. Il peut en revanche déduire que vous utilisez un VPN, même s'il ne sait pas lequel. C'est parfaitement légal, et la plupart des FAI ne s'y intéressent pas.
Quelle est la différence entre un VPN et un proxy ?
Les deux peuvent vous donner une IP belge, mais le VPN chiffre l'intégralité de votre connexion au niveau système, tandis qu'un proxy se contente de relayer vos requêtes HTTP au niveau de l'application. Un VPN est plus complet, plus sécurisé et fonctionne avec toutes les applications, pas seulement le navigateur. Dans la grande majorité des cas d'usage, le VPN est la solution à privilégier.
Puis-je utiliser un VPN sur mon téléphone pour avoir une IP belge ?
Absolument. CyberGhost, Proton VPN et NordVPN proposent tous des applications iOS et Android. La procédure est identique à celle décrite ci-dessus. Sur iPhone, l'application VPN crée automatiquement une configuration réseau dans les paramètres iOS — il n'y a rien à configurer manuellement.