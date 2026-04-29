CyberGhost est le choix le plus évident si votre priorité est d’accéder simplement à RTBF Auvio avec une adresse IP belge. Face à Proton VPN, il se montre plus orienté grand public et plus direct pour un usage streaming. Face à ExpressVPN, il a surtout l’avantage d’être généralement plus abordable, ce qui en fait une option intéressante si votre besoin principal reste de regarder la RTBF hors de Belgique.

Notre test de CyberGhost confirme ce positionnement : CyberGhost mise sur une interface claire, un réseau très large et des serveurs optimisés selon les usages, notamment pour le streaming. Le service prend aussi en charge WireGuard, un protocole intéressant pour conserver de bons débits, et nos vérifications n’ont pas relevé de fuite DNS, WebRTC ou IPv6. Pour RTBF Auvio, ce sont des points importants : le VPN doit fournir une IP belge fiable, rester stable pendant un direct et éviter d’exposer la localisation réelle de l’utilisateur.

Ce n’est pas forcément le VPN le plus premium des trois, ni celui qui met le plus en avant la confidentialité avancée. Mais pour un lecteur qui veut installer un VPN, choisir la Belgique et relancer un direct ou un replay sur Auvio, CyberGhost coche les cases essentielles : simplicité, serveurs belges, prise en main rapide et profil clairement orienté streaming.