Les écarts de performance entre VPN ne tiennent pas seulement à la vitesse affichée sur une mesure isolée, mais dépendent aussi du serveur retenu, de la distance, du protocole utilisé et, plus généralement, de la façon dont chaque fournisseur gère son infrastructure. C’est ce que nous avons cherché à mesurer avec ce baromètre d’avril 2026, en confrontant les principaux services du marché à une même série de tests réalisés dans des conditions comparables.
Le Top 3 des VPN les plus rapides en avril 2026
- 🥇 ExpressVPN – Le VPN le plus rapide du marché
- 🥈 NordVPN – Le plus réactif des VPN
- 🥉 Surfshark – Le VPN le plus équilibré entre download, upload et ping
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Notre lecture repose sur trois indicateurs. Le débit descendant, d’abord, qui reste le plus parlant pour les usages courants comme le streaming, la navigation lourde ou le téléchargement. Le débit montant, ensuite, plus utile dès qu’il s’agit d’envoyer des fichiers, de synchroniser des contenus ou de travailler dans le cloud. La latence, enfin, qui renseigne plus directement sur la réactivité d’une connexion.
Ce baromètre ne cherche donc pas à produire un classement unique, ni à sacrer un champion toutes catégories. Il met en regard plusieurs façons d’être performant, selon que l’on privilégie la vitesse brute, la réactivité ou un comportement plus homogène d’un indicateur à l’autre.
En avril 2026, trois services se détachent dans cette lecture d’ensemble. ExpressVPN s’impose sur la vitesse, avec 838,5 Mb/s en débit descendant et 478,9 Mb/s en débit montant relevés sur serveur français. NordVPN signe de son côté la meilleure mesure en latence, avec un ping moyen établi à 3 ms. Surfshark, enfin, occupe une position plus équilibrée, à raison de 597 Mb/s en download, 417 Mb/s en upload et 10,8 ms de ping. Ce trio ne résume bien évidemment pas à lui seul tout le bench, mais il en dessine les premiers contours.
Dans les coulisses de notre baromètre
Les mesures ont été réalisées sur une connexion fibre stable, dans des conditions aussi homogènes que possible d’un fournisseur à l’autre. Pour chaque VPN, nous avons retenu la logique de configuration par défaut la plus performante, telle que présentée par le fournisseur, en privilégiant WireGuard ou, lorsque disponible, un protocole propriétaire.
La France a servi de localisation de référence pour les mesures principales. Des relevés complémentaires ont ensuite été effectués sur des serveurs situés aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni. Lorsque le fournisseur proposait une attribution automatique, c’est ce serveur, présenté comme le plus pertinent ou le plus rapide, qui a été sélectionné.
Les tests ont été répartis sur trois créneaux horaires (9h, 13h, 18h) et sur trois jours afin de lisser les écarts liés à la charge du réseau, aux heures de pointe ou à d’éventuels incidents temporaires. Il ne s’agissait pas ici de produire une valeur absolue figée, mais de dégager une tendance suffisamment stable pour permettre la comparaison.
Consulter le détail des relevés
Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, l’ensemble des performances brutes relevées pour ce baromètre est disponible dans un fichier dédié. Il regroupe le détail des mesures effectuées pour chaque fournisseur, sur chaque créneau horaire et pour chaque jour de test.
Premiers repères : une hiérarchie bien établie en France, plus mouvante à l’international
Avant d’entrer dans le détail, on s’arrêtera sur deux éléments importants. Le premier concerne la hiérarchie observée sur serveur français, qui reste le point de référence le plus lisible pour juger du comportement local des services testés. Le second tient aux écarts relevés dès que les mesures portent sur des serveurs plus éloignés. Les résultats ne se dégradent pas tous de la même manière à l’international, comme le montrent les courbes observées sur les autres localisations. Un très bon résultat local ne préjuge donc pas toujours d’un comportement identique une fois le trafic redirigé vers des serveurs plus éloignés.
Débits descendants en France
Sur le débit descendant, NordVPN prend l’avantage de justesse sur ExpressVPN, avec 841,5 Mb/s contre 838,5 Mb/s. Une différence minuscule de 3 Mb/s seulement, ce qui ne change à peu près rien à l’usage.
Derrière ce duo, les positions sont plus espacées, Surfshark s’établissant à 597,6 Mb/s, devant Proton VPN à 514,9 Mb/s puis PureVPN à 482,7 Mb/s.
Plus bas, PIA (384,9 Mb/s), Mullvad (341,7 Mb/s), PrivadoVPN (338,5 Mb/s), NymVPN (281,8 Mb/s) et CyberGhost (262,1 Mb/s) ferment la marche.
Les écarts sont réels, et ils peuvent parfois sembler importants, mais même les valeurs les plus basses du panel restent finalement plus que suffisantes pour du streaming, du téléchargement ou de la navigation soutenue.
Débits ascendants en France
Sur le débit montant, ExpressVPN passe en tête à 478,9 Mb/s, devant PrivadoVPN à 463,2 Mb/s puis PureVPN à 438,4 Mb/s. Surfshark suit à 417,7 Mb/s, devant Proton VPN à 374 Mb/s.
Plus bas, PIA (362,7 Mb/s), Mullvad (343,6 Mb/s), NordVPN (339,7 Mb/s), CyberGhost (231,1 Mb/s) et NymVPN (170,2 Mb/s) suivent de plus loin, sur des niveaux qui restent, là encore, très confortables en valeur absolue.
Comparé aux débits descendants, ce classement permet de mieux apprécier la vitesse d’ensemble des services testés. À titre d’exemple, ExpressVPN ne signe pas la meilleure mesure en download pur, mais son maintien à très haut niveau sur l’upload explique qu’il s’impose ici comme le plus rapide de notre benchmark.
Latence en France
La latence passe souvent au second plan dans les comparatifs, alors qu’elle dit à peu près tout de la réactivité réelle d’une connexion.
NordVPN arrive ici en tête à 3 ms, talonné par Proton VPN à 3,2 ms. Viennent ensuite PureVPN avec 8,9 ms, puis Surfshark à 10,8 ms.
PIA (13,9 ms) et CyberGhost (16,5 ms) se défendent encore bien, là où Mullvad (21,7 ms), PrivadoVPN (29,4 ms) et ExpressVPN (37,7 ms) commencent à atteindre leurs limites au regard des usages les plus sensibles à la réactivité, comme le gaming.
On s’arrêtera brièvement sur le cas de NymVPN, bon dernier sur le ping avec 166,7 ms, un résultat à remettre en perspective avec son architecture multi-sauts, plus protectrice, mais aussi plus pénalisante sur le temps de réponse.
Les débits et le ping à l’épreuve de la distance
Hors de France, la hiérarchie se recompose assez vite. Le Royaume-Uni reste la destination la plus favorable, aussi bien sur les débits descendants que montants, avec des niveaux souvent proches de ceux relevés sur serveur français. Les États-Unis introduisent déjà plus d’écart, sans pour autant faire décrocher tout le panel. Le Japon, en revanche, agit comme un révélateur beaucoup plus sévère. C’est là que les différences d’architecture, de routage ou de sélection de serveur deviennent les plus visibles.
Tous les services ne réagissent pas de la même manière à cet éloignement. NordVPN conserve un très haut niveau sur le Royaume-Uni en download, là où ExpressVPN tient encore bien sur cette destination, surtout en upload, avant de perdre plus franchement du terrain sur le Japon. Proton VPN, de son côté, reste plus régulier que dominant hors de France. PIA tire son épingle du jeu au Japon, aussi bien en débit descendant qu’en débit montant, tandis que d’autres fournisseurs, pourtant très solides sur serveur français, voient leurs performances s’éroder plus vite à mesure que la distance augmente.
Une lecture internationale qui nuance donc utilement les relevés locaux, en montrant qu’un bon résultat sur serveur français ne garantit pas à lui seul le même maintien à l’étranger.
Ce qu'il faut retenir de ce baromètre d'avril 2026
Ce baromètre d’avril 2026 confirme d’abord qu’il n’existe pas de champion incontestable sur tous les fronts. ExpressVPN s’impose par sa tenue sur les débits, NordVPN conserve l’avantage sur la latence, et Surfshark reste sans doute le service le plus cohérent dès que l’on met les trois indicateurs en regard. Encore une fois, tout dépend encore de ce que l’on attend d’un VPN et de la manière dont on hiérarchise vitesse brute, temps de réponse et régularité.
On rappellera par ailleurs que ces benchmarks ne constituent qu’un critère parmi d’autres dans le choix d’un VPN. Les performances comptent, bien sûr, mais elles ne suffisent pas à elles seules. Le prix, la politique de confidentialité, l’architecture de sécurité, la qualité des applications ou encore les fonctions proposées pèsent tout autant au moment de trancher.