Les mesures ont été réalisées sur une connexion fibre stable, dans des conditions aussi homogènes que possible d’un fournisseur à l’autre. Pour chaque VPN, nous avons retenu la logique de configuration par défaut la plus performante, telle que présentée par le fournisseur, en privilégiant WireGuard ou, lorsque disponible, un protocole propriétaire.

La France a servi de localisation de référence pour les mesures principales. Des relevés complémentaires ont ensuite été effectués sur des serveurs situés aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni. Lorsque le fournisseur proposait une attribution automatique, c’est ce serveur, présenté comme le plus pertinent ou le plus rapide, qui a été sélectionné.

Les tests ont été répartis sur trois créneaux horaires (9h, 13h, 18h) et sur trois jours afin de lisser les écarts liés à la charge du réseau, aux heures de pointe ou à d’éventuels incidents temporaires. Il ne s’agissait pas ici de produire une valeur absolue figée, mais de dégager une tendance suffisamment stable pour permettre la comparaison.