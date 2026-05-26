Surfshark réorganise son application iOS autour d’un nouvel espace consacré aux arnaques en ligne. Baptisé Antiscam Hub, il réunit les fonctions liées à l’identité numérique, aux fuites de données et au filtrage des sites malveillants.
Surfshark s’est décidé à donner davantage de visibilité à ses protections anti-arnaques sur iOS. Son nouvel Antiscam Hub rassemble les outils liés à l’identité numérique, aux coordonnées masquées, aux fuites de données et au blocage des sites dangereux dans un même espace de l’application. Le fournisseur VPN ne lance pas une fonction entièrement nouvelle, mais rend plus accessibles des protections jusqu’ici dispersées, alors que les escroqueries en ligne misent de plus en plus sur des données personnelles déjà exposées et des messages assez crédibles pour pousser à agir trop vite.
Un espace unique pour des protections jusque-là éparpillées
Ces fonctions existaient déjà chez Surfshark, mais elles étaient jusqu’ici réparties entre l’application VPN et le tableau de bord en ligne. Antiscam Hub les centralise désormais au même endroit sur mobile, en regroupant son module d’alias mail, qui permet d’utiliser une adresse de substitution rattachée à sa vraie boîte de réception, et Alternative Number, pensé pour masquer son véritable numéro de téléphone. Deux outils qui répondent au même enjeu, à savoir éviter de laisser circuler trop facilement des informations que les escrocs peuvent ensuite réutiliser dans des campagnes de phishing de plus en plus crédibles.
À cela s’ajoutent la surveillance du dark web, chargée d’alerter les abonnés lorsque leurs informations personnelles apparaissent dans une base de données compromise, le blocage des sites dangereux, conçu pour filtrer les pages associées au phishing, aux malwares ou à d’autres contenus frauduleux, ainsi que la protection contre l’usurpation d’identité, qui prévoit une prise en charge financière des frais liés aux démarches engagées après une fraude et à l’accompagnement psychologique des victimes.
Disponible sur iOS, Antiscam Hub sert pour l’instant de projet pilote. Surfshark prévoit de l’étendre à d’autres plateformes après avoir recueilli les retours des utilisateurs et utilisatrices, sans avancer de calendrier précis pour le moment.
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodGarantie de remboursement 30 jours
- thumb_upAvantage : idéal pour les foyers
Surfshark s’est imposé comme l’un des VPN les plus cohérents pour un usage quotidien, surtout lorsqu’il faut protéger beaucoup d’appareils sans se poser de questions. Le service combine des connexions simultanées illimitées, des applications claires, de bons débits et un ensemble de fonctions bien intégrées autour de Nexus, d’Alternative ID et des outils de confidentialité additionnels. L’offre reste solide et agréable à utiliser, avec un bon équilibre entre accessibilité et richesse fonctionnelle. Elle montre en revanche quelques limites plus nettes sur les extensions de navigateur, les performances en 4G et le P2P, moins impressionnant que ce que ses débits laissent espérer.
- Plus de 4500 serveurs
- Connexions simultanées illimitées
- Applications claires et bien pensées
- Bons débits dans l’ensemble
- Nexus et fonctions avancées vraiment utiles
- Outils de confidentialité additionnels bien intégrés
- Renouvellements nettement moins avantageux que les prix d’appel
- Extensions moins complètes que les applications natives
Un alias e-mail est une adresse de substitution qui redirige les messages vers la boîte principale, sans dévoiler l’adresse réelle lors d’une inscription ou d’un achat. L’intérêt est de limiter la diffusion de l’identifiant “source” et de pouvoir couper un alias devenu trop spammé, sans changer d’adresse principale. Un numéro de téléphone alternatif (ou masqué) poursuit la même logique : on évite d’exposer son vrai numéro sur des services, formulaires ou petites annonces. En cas de fuite ou de revente de données, les escrocs disposent alors d’un contact moins directement exploitable pour des campagnes ciblées (phishing, vishing, usurpation).Que signifie “surveillance du dark web” dans un service de protection contre les fuites de données ?
La “surveillance du dark web” désigne un service qui scrute des sources où circulent des données volées (forums, places de marché, dépôts partagés) afin de détecter l’apparition d’identifiants associés à un utilisateur. Concrètement, il s’agit souvent de comparer des éléments (adresse e-mail, numéros, identifiants) à des bases issues de fuites déjà connues ou nouvellement repérées. Le but est l’alerte rapide, pour permettre de changer les mots de passe, activer l’authentification à deux facteurs et surveiller les comptes sensibles. Ce n’est pas une prévention “magique” : si les données ont fuité, elles peuvent déjà être dupliquées, mais l’alerte réduit la fenêtre d’exploitation. La qualité du service dépend notamment de la couverture des sources et de la fréquence de mise à jour des bases surveillées.Comment fonctionne le blocage de sites dangereux sur iPhone, et quelles sont ses limites ?
Sur iOS, le filtrage de sites malveillants repose généralement sur des listes de domaines/URLs à risque (phishing, malware, fraude) et sur un mécanisme de blocage au niveau du réseau ou du navigateur. Selon l’implémentation, le système peut analyser le domaine consulté et empêcher la connexion si la destination est signalée comme dangereuse. L’efficacité dépend fortement de la réactivité des listes : un site frauduleux tout juste créé peut passer entre les mailles jusqu’à être identifié. Ce type de protection réduit le risque de clic “accidentel”, mais ne remplace pas la vigilance face aux faux sites très proches d’un service légitime. Il peut aussi y avoir des faux positifs (site bloqué à tort), que l’éditeur doit corriger via ses règles de filtrage.