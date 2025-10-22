Surfshark lance un contrôle parental sans surveillance

Après un véritable antivirus, le fournisseur VPN Surfshark lance aujourd'hui son contrôle parental. Baptisé Web Content Blocker, ce dernier s'inclut au sein des abonnements One et One+.
Sur le marché des VPN, tous les acteurs ont un point fort à revendiquer. Du côté de Surfshark, l'entreprise propose un nombre illimité d'appareils. Cela signifie qu'avec un seul abonnement, il devient possible de sécuriser une famille entière. Mais, en parallèle, l'entreprise multiplie aussi les fonctionnalités additionnelles. Et la dernière en date saura sécuriser le surf des plus jeunes.
Des filtres pour chaque appareil
Surfshark est l'un des rares éditeurs à intégrer un véritable antivirus. Plutôt que de bloquer les pages frauduleuses lors de votre navigation, le module peut procéder à un scan complet de chaque machine, ainsi que des disques externes qui y sont connectés. L'antivirus de Surfshark s'appuie sur le moteur d'Avira. Et l'entreprise va un peu plus loin. Le mois dernier, Justas Pukys, chef produit pour la partie VPN, nous présentait son système de filtres web, lequel est désormais actif au sein des abonnements One et One+.
Il est donc possible d'installer Surfshark sur le smartphone d'un enfant en s'identifiant avec ses mêmes identifiants. Au sein des paramètres, une nouvelle section apparaît (en bêta) afin d'activer le filtrage. Surfshark présente plusieurs catégories de contenu à bloquer sur cet appareil spécifique : les sites pour adultes, ceux vendant des substances illicites, du tabac, des armes ou encore les pages web contenant des propos haineux ou des jeux de hasard. Les tentatives de phishing ou les pages vérolées peuvent bien entendu être elles aussi filtrées.
Cette section des paramètres sur le smartphone de l'enfant peut être verrouillée par un parent via une authentification à deux facteurs. Notons par ailleurs que le VPN n'a pas besoin d'être activé et connecté à un serveur spécifique pour que le filtrage soit opérationnel. En revanche, Surfshark prévient que le blocage se concentre sur le Web uniquement et pas sur les applications, lesquelles sont autorisées ou bloquées directement par iOS ou Android sur un compte enfant.
Chaque appareil peut être géré de manière individuelle, pour autoriser certains contenus sur l'un et les bloquer sur un autre, voire désactiver ce filtrage sur un troisième. Notons par ailleurs que Surfshark ne collecte pas l'activité en ligne pour chaque appareil. Il n'y a donc pas d'élément de surveillance pour l'administrateur outre la configuration de ces catégories de sites Web.
Rappelons que Surfshark est le premier éditeur à avoir donné le coup d'envoi pour des serveurs à 100 Gb/s à Amsterdam. En parallèle, l'entreprise dévoilera bientôt une nouvelle version de son extension Web avec un module capable de repérer un certain nombre de fraudes, notamment les fausses boutiques, les systèmes de Ponzi, les scams de cryptomonnaies et les traditionnels malwares et hoaxes en tout genre au sein de votre compte Gmail.
- storage3200 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Alternative ID
Surfshark constitue un service de premier plan, presque au niveau des VPN les plus intéressants du marché. Il se démarque en offrant un nombre de connexions simultanées illimité ainsi que des outils de sécurité avancés. C'est l'un des meilleurs choix possibles pour le grand public.