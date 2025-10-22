Surfshark lance un contrôle parental sans surveillance

Surfshark est l'un des rares éditeurs à intégrer un véritable antivirus. Plutôt que de bloquer les pages frauduleuses lors de votre navigation, le module peut procéder à un scan complet de chaque machine, ainsi que des disques externes qui y sont connectés. L'antivirus de Surfshark s'appuie sur le moteur d'Avira. Et l'entreprise va un peu plus loin. Le mois dernier, Justas Pukys, chef produit pour la partie VPN, nous présentait son système de filtres web, lequel est désormais actif au sein des abonnements One et One+.

Il est donc possible d'installer Surfshark sur le smartphone d'un enfant en s'identifiant avec ses mêmes identifiants. Au sein des paramètres, une nouvelle section apparaît (en bêta) afin d'activer le filtrage. Surfshark présente plusieurs catégories de contenu à bloquer sur cet appareil spécifique : les sites pour adultes, ceux vendant des substances illicites, du tabac, des armes ou encore les pages web contenant des propos haineux ou des jeux de hasard. Les tentatives de phishing ou les pages vérolées peuvent bien entendu être elles aussi filtrées.