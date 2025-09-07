En parallèle, une autre équipe travaille sur une protection contre les scams reçus par email. Bartosz Moskwik et Miguel Fornes, respectivement ingénieur en cybersécurité et responsable de la gouvernance et de la sécurité, nous ont montré à quel point il était facile de cloner un site sur son propre nom de domaine. À l'occasion d'une session de démonstration, ils ont alors pu récupérer les informations saisies par une victime potentielle.

Il faut dire que les outils open source et gratuits prolifèrent sur Internet et l'IA s'est chargée de gommer les imperfections des grossières copies pouvant être trop facilement repérées par les victimes.

Face à la multiplication des campagnes de scams de plus en plus perfectionnées, Surfshark est donc en train de peaufiner son extension de navigateur pour y ajouter un nouveau module propulsé par des algorithmes d'intelligence artificielle. Ces derniers seront en mesure d'identifier un certain nombre de fraudes, notamment les fausses boutiques, les systèmes de Ponzi, les scams de cryptomonnaies et les traditionnels malwares et hoaxes en tout genre. Pour ce faire, l'extension prendra en considération une vingtaine de paramètres. Parmi ces derniers, nous retrouvons les informations de contact mentionnées au sein du message (adresse postale, numéro de téléphone), l'adresse email de l'expéditeur, le nom de domaine, les informations whois...

Ce module sera disponible le mois prochain. À noter que pour l'activer, il sera nécessaire d'authentifier son compte Google.

Au passage, sur sa feuille de route, Surfshark prévoit également de repenser l'ergonomie de son extension de navigateur, mais également de son application pour Android TV, laquelle devrait s'inspirer de son client pour Apple TV introduit en mai dernier.