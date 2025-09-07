Lancée en 2018, la société Surfshark enregistre une forte croissance sur le marché du VPN et continue d'étendre ses activités pour se transformer en suite de sécurité.
Si le VPN conserve une place centrale au sein de Surfshark, l'entreprise entend assoir sa réputation sur d'autres segments de la cybersécurité. En 2021, l'entreprise lançait ainsi son antivirus. Contrairement à son partenaire NordVPN, cet outil ne se contente pas de passer au crible les pages web, mais effectue de vrais scans sur l'ordinateur. Les ingénieurs ont adopté et adapté le moteur de détection d'Avira et Surfshark Antivirus n'a plus à rougir puisqu'il se glisse désormais parmi les acteurs historiques au sein d'AV-Test.
Une ébauche de contrôle parental dans les cartons
Surfshark planche désormais sur une ébauche de contrôle parental. Baptisé Web Content blocker. Cette technologie permet de sécuriser le surf internet en filtrant certaines catégories de sites Internet. Justas Pukys, chef produit pour la partie VPN, explique qu'aucune connexion VPN n'est requise pour faire fonctionner ce filtrage.
Web Content blocker devrait par ailleurs permettre de gérer les blocages depuis n'importe quel appareil. Cela signifie donc que les filtres seront synchronisés sur le compte utilisateur. Surfshark dispose d'un nombre illimité de connexions simultanées. D'un côté, si Surfshark est installé sur tous les terminaux, cela signifie que si l'enfant n'est pas en mesure de surfer sur un site depuis son ordinateur, il ne pourra pas non plus y accéder depuis son smartphone. Par ailleurs, les parents seront en mesure de gérer ces filtres à distance depuis leur téléphone. Sans plus d'informations, on imagine que ces filtres sont spécifiques à chaque appareil et que les adultes, eux, pourront accéder à ces catégories.
Web Content blocker devrait être disponible dans les prochaines semaines.
Un outil anti scam pour Gmail
En parallèle, une autre équipe travaille sur une protection contre les scams reçus par email. Bartosz Moskwik et Miguel Fornes, respectivement ingénieur en cybersécurité et responsable de la gouvernance et de la sécurité, nous ont montré à quel point il était facile de cloner un site sur son propre nom de domaine. À l'occasion d'une session de démonstration, ils ont alors pu récupérer les informations saisies par une victime potentielle.
Il faut dire que les outils open source et gratuits prolifèrent sur Internet et l'IA s'est chargée de gommer les imperfections des grossières copies pouvant être trop facilement repérées par les victimes.
Face à la multiplication des campagnes de scams de plus en plus perfectionnées, Surfshark est donc en train de peaufiner son extension de navigateur pour y ajouter un nouveau module propulsé par des algorithmes d'intelligence artificielle. Ces derniers seront en mesure d'identifier un certain nombre de fraudes, notamment les fausses boutiques, les systèmes de Ponzi, les scams de cryptomonnaies et les traditionnels malwares et hoaxes en tout genre. Pour ce faire, l'extension prendra en considération une vingtaine de paramètres. Parmi ces derniers, nous retrouvons les informations de contact mentionnées au sein du message (adresse postale, numéro de téléphone), l'adresse email de l'expéditeur, le nom de domaine, les informations whois...
Ce module sera disponible le mois prochain. À noter que pour l'activer, il sera nécessaire d'authentifier son compte Google.
Au passage, sur sa feuille de route, Surfshark prévoit également de repenser l'ergonomie de son extension de navigateur, mais également de son application pour Android TV, laquelle devrait s'inspirer de son client pour Apple TV introduit en mai dernier.
