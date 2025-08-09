Parmi les éléments que l'on pourrait penser comme élémentaires à suivre dans le cadre d'une opération de pistage en ligne, le suivi des mails vient souvent à l'esprit. Pourtant, s'il est bien sûr possible d'obtenir quelques informations sur un mail et son expéditeur, il est, en réalité, très complexe de pouvoir obtenir des données vraiment précises.
Pour autant, même si remonter jusqu'à vous par le biais d'un mail peut être bien plus difficile qu'il n'y parait, cela n'est pas impossible, surtout pour des personnes bien équipées côté logiciel.
Aussi, pour assurer la confidentialité de vos mails et, plus largement, renforcer votre cybersécurité, rien ne vaut l'aide, au quotidien, d'un VPN efficace, notamment équipé d'une fonctionnalité de lutte contre le tracking, comme d'un générateur d'identité virtuelle.
Dans cet article, en plus d'en apprendre davantage sur le suivi des emails et les manières d'y parvenir, vous pourrez aussi découvrir comment accroitre votre cyberconfidentialité facilement, y compris si vous êtes débutant en informatique.
Les points forts de Surfshark :
- Fonctionnalité anti-tracking incluse
- 3200 serveurs dans 100 pays
- Ferme politique de non-journalisation
Oui, tracer un email est tout à fait possible…
Adresse IP, révèle-moi tes données
Si vous vous êtes déjà rêvé espion 2.0, ou tout simplement que vous suivez l'actualité judiciaire, vous avez peut être déjà remarqué que les mails peuvent faire l'objet d'une attention certaine.
En effet, ceux-ci sont en mesure de contenir des informations importantes. En plus de l'adresse mail de l'émetteur, il est aussi possible d'en connaitre le contenu, l'heure d'envoi, ou les expéditeurs. Plus encore, l'adresse IP de l'appareil depuis lequel le mail est envoyé notamment, son type, les données du navigateur utilisé, sa localisation, ou encore la version du système d'exploitation, peuvent dans certains cas, être connues.
Voilà pour la théorie. Car, dans la pratique, il vous sera bien difficile de pouvoir finement remonter la trace d'une personne à partir d'un simple mail. Bien sûr, les services de police, dans le cadre d'une enquête par exemple, peuvent procéder au suivi de mail. Mais ce tracking, même pour eux, peut se révéler très compliqué.
De fait, bien que décriés parfois pour leurs lacunes en termes de cybersécurité, la grande majorité des fournisseurs de messagerie électronique assurent l'essentiel concernant le chiffrement de vos données les plus importantes.
Cependant, cela n'est pas à la portée de tous
Pour autant, il n'est pas impossible d'obtenir quelques informations clefs de votre côté. Lorsque l'email transite d'un point A (par exemple, votre ordinateur), vers un point B (la boite mail du destinataire du mail), il voyage par divers serveurs, accumulant des informations sur son parcours. Ces données sont rassemblées dans l'en-tête (à ne pas confondre avec l'objet du mail).
On peut, entre autres, y trouver l'adresse IP de l'émetteur, l'appareil à partir duquel le message a été expédié, l'horodatage, ou encore le service de messagerie employé. Avec l'adresse IP, il serait théoriquement possible de connaitre le fournisseur d'accès à internet (FAI) voire une localisation, bien qu'imprécise, de l'appareil émetteur.
En pratique, comme annoncé précédemment, un fournisseur de service de messagerie digne de ce nom chiffre ces données aux tiers pour éviter que le commun des mortels y ait accès.
Cependant, divers petits pièges existent, notamment employés par des personnes malveillantes dans le but d'en apprendre plus sur votre activité. Cela peut, notamment, inclure les pixels de tracking. Cet outil de suivi, inséré discrètement dans un mail sous forme d'image minuscule, avertit l'émetteur du mail que le contenu a été ouvert, et il peut parfois indiquer depuis quelle géolocalisation.
Les liens intégrés dans un mail, notamment en cas de clic par le récepteur, peuvent aussi servir de collecteur de données comparable. Enfin, les scripts, bien que souvent bloqués par défaut, ont également cette fonction indésirable pour le récepteur du mail.
Réduire le risque d'être traqué en ligne, c'est facile
Une solution de cyberconfidentialité pour vous anonymiser
Un réseau virtuel privé (VPN) tel que Surfshark VPN, peut vous aider à obtenir un gain rapide, et efficace, de confidentialité en ligne, notamment concernant vos emails.
Et pour cause, lorsque vous vous connectez à votre VPN, que cela soit depuis l'application (si disponible), ou encore votre navigateur Web, vous choisissez l'un des 3200 serveurs de Surfshark.
L'intérêt est, qu'avec ce serveur, vous obteniez une adresse IP différente de celle de l'appareil depuis lequel vous vous connectez. Plus encore, cette adresse IP change régulièrement, notamment, à chaque fois que vous vous connectez à un nouveau serveur.
En somme, le suivi en ligne devient d'autant plus complexe. Supposons ainsi qu'en cas d'interception de mails, avec une adresse IP différente à chaque fois, même un pirate chevronné aurait toutes les difficultés du monde à remonter jusqu'à vous par ce biais.
Plus encore, Surfshark VPN, une fois la connexion avec un serveur établie, fait transiter votre requête par un tunnel chiffré. Ainsi, lorsque vous souhaitez envoyer un mail, vos données transitent depuis votre appareil, vers celui de votre destinataire, sans que les informations relatives à cette activité ne soient visibles. Cela est permis par l'emploi d'un algorithme de chiffrement, ici AES-256, qui a, en plus, le mérite d'être de niveau militaire concernant la confidentialité assurée.
Alternative ID, pour une identité numérique masquée
Que ce soit dans les solutions de cybersécurité Surfshark VPN comme Surfshark One, Alternative ID est une fonctionnalité des plus utiles pour éviter le tracking des mails.
En effet, avec Alternative ID, vous pouvez générer un nombre illimité d'alias. Ces identités numériques permettent notamment de masquer votre véritable adresse mail, derrière une adresse, par exemple, à usage temporaire.
C'est cette adresse « jetable » de sert de bouclier pour votre identifiant véritable, avec, pour autant, la possibilité de rediriger sans problème les courriels vers votre boite principale.
Concrètement, si vous devez vous inscrire sur un site Internet auquel vous ne voulez pas confier votre email principal et risquer le suivi, générez tout simplement une adresse de substitution par le biais d'Alternative ID, puis activez la redirection vers votre boite principale. C'est aussi simple, qu'efficace.
Un anti-traqueur est compris dans Surfshark
Que ce soit lors de l'emploi de votre service de messagerie, comme pour toute activité en ligne que vous souhaitez réaliser, Surfshark comprend une fonctionnalité supplémentaire dédiée à la lutte contre le suivi, nommée CleanWeb. Plus largement, elle évite également l'accumulation des cookies dans votre appareil, et bloque les fenêtres pop-ups.
Vous mettez donc toutes les chances de votre côté pour réduire le risque de tracking de vos mails. Plus encore, Surfshark applique une ferme politique de non-journalisation à l'égard de ses utilisateurs. Cela implique qu'aucune information relative à votre activité, lorsque vous utilisez les services de Surfshark VPN, ne soit enregistrée.
En conclusion, Surfshark est disponible dès à présent avec plusieurs offres d'abonnement, dont une de long terme idéale pour faire des économies tout en renforçant votre confidentialité en ligne et comprenant Alternative ID.
La possibilité d'équiper tous vos appareils connectés du quotidien, comme ceux de vos proches, vous aide, entre autres, à lutter efficacement contre toute tentative de suivi à l'égard de vos mails, et, plus largement, de votre activité en ligne. Pour en apprendre davantage sur Surfshark et ses fonctionnalités, un avis indépendant reste à votre main chez Clubic.