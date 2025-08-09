Pour autant, il n'est pas impossible d'obtenir quelques informations clefs de votre côté. Lorsque l'email transite d'un point A (par exemple, votre ordinateur), vers un point B (la boite mail du destinataire du mail), il voyage par divers serveurs, accumulant des informations sur son parcours. Ces données sont rassemblées dans l'en-tête (à ne pas confondre avec l'objet du mail).

On peut, entre autres, y trouver l'adresse IP de l'émetteur, l'appareil à partir duquel le message a été expédié, l'horodatage, ou encore le service de messagerie employé. Avec l'adresse IP, il serait théoriquement possible de connaitre le fournisseur d'accès à internet (FAI) voire une localisation, bien qu'imprécise, de l'appareil émetteur.

En pratique, comme annoncé précédemment, un fournisseur de service de messagerie digne de ce nom chiffre ces données aux tiers pour éviter que le commun des mortels y ait accès.

Cependant, divers petits pièges existent, notamment employés par des personnes malveillantes dans le but d'en apprendre plus sur votre activité. Cela peut, notamment, inclure les pixels de tracking. Cet outil de suivi, inséré discrètement dans un mail sous forme d'image minuscule, avertit l'émetteur du mail que le contenu a été ouvert, et il peut parfois indiquer depuis quelle géolocalisation.

Les liens intégrés dans un mail, notamment en cas de clic par le récepteur, peuvent aussi servir de collecteur de données comparable. Enfin, les scripts, bien que souvent bloqués par défaut, ont également cette fonction indésirable pour le récepteur du mail.