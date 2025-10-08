Le fournisseur de VPN Surfshark veut marquer un grand coup et annonce le déploiement de ses premiers serveurs 100 Gb/s pour donner un coup de fouet à son infrastructure.
Surfshark vient d'inaugurer ses premiers serveurs 100 Gb/s à Amsterdam, une première sur le marché. En théorie, c'est tout simplement dix fois plus rapide que la concurrence avec leurs serveurs 10 Gb/s traditionnels.
Une infrastructure repensée pour absorber la demande croissante
Le trafic internet explose. Chaque foyer compte désormais plusieurs appareils connectés, la qualité vidéo des service de streaming augmente continuellement et les mises à jour logicielles deviennent plus volumineuses. Face à ces usages, le besoin de bande passante enregistre donc logiquement lui-aussi une forte croissance. En partant de ce constat, Surfshark estime qu'il est temps d'ouvrir les vannes avec des serveurs offrant un debit théorique plus important.
L'éditeur explique que cette infrastructure repose sur quatre composantes : des "tuyaux" plus larges, un chiffrement plus rapide, des chemins logiciels optimisés et une meilleure répartition de la charge. Concrètement, cela signifie qu'un utilisateur peut télécharger une mise à jour système pendant qu'un autre regarde une vidéo 4K, sans que l'un affecte les performances de l'autre.
Cette amélioration bénéficie particulièrement aux heures de pointe, période durant laquelle les serveurs VPN traditionnels montrent leurs limites. Selon Surfshark, ces nouveaux serveurs maintiennent des connexions stables même lorsque la demande explose.
La qualité plutôt que la quantité
La concurrence VPN actuelle s'appuie principalement sur des serveurs 10 Gb/s. NordVPN, par exemple, propose des serveurs 10 Gb/s et conserve 90% de la vitesse d'origine lors des tests. ExpressVPN, avec son protocole Lightway, affiche des performances similaires, mais privilégie les vitesses de chargement. Les tests comparatifs montrent que Surfshark rivalise efficacement avec ces acteurs établis, conservant environ 87% de la bande passante sur les serveurs internationaux.
Il faut dire que le service Surfshark a une particularité bien à lui qui nécessite une large bande passante : des connexions simultanées illimitées, contrairement à ses concurrents qui plafonnent le nombre d'appareils entre 5 et 10. Par ailleurs, la technologie maison Everlink, rétablit automatiquement les connexions interrompues pour éviter les fuites d'adresses IP. Le Multi-Hop permet de faire transiter la connexion par deux serveurs successifs pour renforcer l'anonymat, tandis que la fonction Bypasser exclut certaines applications du tunnel VPN.
Rappelons au passage que l'infrastructure globale de Surfshark compte environ 3200 serveurs répartis dans 100 pays, tous fonctionnant exclusivement sur mémoire RAM. Cela reste modeste face à la concurrence, mais il semblerait donc que l'entreprise souhaite davantage miser sur la qualité.
- storage3200 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Alternative ID
Surfshark constitue un service de premier plan, presque au niveau des VPN les plus intéressants du marché. Il se démarque en offrant un nombre de connexions simultanées illimité ainsi que des outils de sécurité avancés. C'est l'un des meilleurs choix possibles pour le grand public.
- Vitesses au-dessus de la moyenne
- Nombre illimité d'appareils
- Réseau Nexus
- IP dédiées
- Solution antivirus
- Couverture multiplateforme à améliorer
- Extensions web instables