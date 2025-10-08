Le trafic internet explose. Chaque foyer compte désormais plusieurs appareils connectés, la qualité vidéo des service de streaming augmente continuellement et les mises à jour logicielles deviennent plus volumineuses. Face à ces usages, le besoin de bande passante enregistre donc logiquement lui-aussi une forte croissance. En partant de ce constat, Surfshark estime qu'il est temps d'ouvrir les vannes avec des serveurs offrant un debit théorique plus important.

L'éditeur explique que cette infrastructure repose sur quatre composantes : des "tuyaux" plus larges, un chiffrement plus rapide, des chemins logiciels optimisés et une meilleure répartition de la charge. Concrètement, cela signifie qu'un utilisateur peut télécharger une mise à jour système pendant qu'un autre regarde une vidéo 4K, sans que l'un affecte les performances de l'autre.

Cette amélioration bénéficie particulièrement aux heures de pointe, période durant laquelle les serveurs VPN traditionnels montrent leurs limites. Selon Surfshark, ces nouveaux serveurs maintiennent des connexions stables même lorsque la demande explose.