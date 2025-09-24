Alors que l'antivirus connait une notoriété assez ancienne chez un public assez large, y compris les profanes en informatique, le VPN jouit, depuis une décennie maintenant, d'une couverture grand public bien plus importante que par le passé.

Il faut dire qu'Internet ne saurait se détacher du risque de menaces diverses qui y circulent, parmi lesquelles, les virus, ou « malwares » dans la langue de Shakespeare, ne sont pas en reste. Du célèbre Cheval de Troie à l'insidieux logiciel espion, vous avez, malheureusement, déjà certainement été confronté à un virus.

Et dans cette perspective, de nombreux logiciels, destinés à vous aider à vous en prémunir, comme les déloger de vos appareils connectés, ont été créés au fil du temps. Voici donc les objectifs principaux d'un antivirus.

Le réseau virtuel privé, connu sous son acronyme anglophone de « VPN », a lui une autre fonction majeure : celle de vous aider à renforcer votre confidentialité en ligne.

Ainsi, un VPN performant vous permet de sécuriser votre connexion Internet, en vous rendant anonyme sur ce réseau, et en chiffrant le contenu de votre activité pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains.

En somme, il n'y a donc pas lieu de choisir entre un antivirus et un VPN. Quitte à renforcer votre cybersécurité, autant gagner en efficacité dans lutte contre les menaces en ligne, que renforcer le respect de votre vie privée numérique.