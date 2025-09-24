C'est une question de plus en plus courante, et cela est bon signe, car cela signifie que davantage de personnes se soucient de leur cybersécurité. Mais autant être clair tout de suite (les experts pardonneront) : un antivirus n'est pas un réseau virtuel privé (VPN), un réseau virtuel privé n'est pas un antivirus. Mais, bonne nouvelle, les deux se complètent très bien.
Et pour cause, un antivirus comme un VPN sont à la fois unis, et pourtant, si différents. En effet, ils se rassemblent pour vous aider à rendre votre quotidien, dans un monde connecté, bien plus sûr.
En revanche, ils ne poursuivent pas le même objectif. Aussi, dans cet article, vous pourrez comprendre les différences notables entre un antivirus et un VPN, mais également de l'intérêt de ne pas choisir entre ces deux solutions.
En effet, des suites de cybersécurité telles que Surfshark One vous permettent de cumuler efficacement un antivirus et un réseau virtuel privé. Et cela, à moindres frais grâce aux abonnements de long terme proposés.
Les points forts de Surfshark One :
- Antivirus en progression constante
- L'un des meilleurs VPN du marché
- Alternative ID pour plus de cyberconfidentialité
Antivirus ou VPN : pourquoi choisir ?
De la cybersécurité au menu
Alors que l'antivirus connait une notoriété assez ancienne chez un public assez large, y compris les profanes en informatique, le VPN jouit, depuis une décennie maintenant, d'une couverture grand public bien plus importante que par le passé.
Il faut dire qu'Internet ne saurait se détacher du risque de menaces diverses qui y circulent, parmi lesquelles, les virus, ou « malwares » dans la langue de Shakespeare, ne sont pas en reste. Du célèbre Cheval de Troie à l'insidieux logiciel espion, vous avez, malheureusement, déjà certainement été confronté à un virus.
Et dans cette perspective, de nombreux logiciels, destinés à vous aider à vous en prémunir, comme les déloger de vos appareils connectés, ont été créés au fil du temps. Voici donc les objectifs principaux d'un antivirus.
Le réseau virtuel privé, connu sous son acronyme anglophone de « VPN », a lui une autre fonction majeure : celle de vous aider à renforcer votre confidentialité en ligne.
Ainsi, un VPN performant vous permet de sécuriser votre connexion Internet, en vous rendant anonyme sur ce réseau, et en chiffrant le contenu de votre activité pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains.
En somme, il n'y a donc pas lieu de choisir entre un antivirus et un VPN. Quitte à renforcer votre cybersécurité, autant gagner en efficacité dans lutte contre les menaces en ligne, que renforcer le respect de votre vie privée numérique.
Et la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de suites de cybersécurité très complètes arrivent sur le marché.
Là où, pendant longtemps, les éditeurs de logiciels restaient spécialisés dans un domaine spécifique, d'autres allient l'utile à l'agréable, à l'image de la suite Surfshark One.
Des résultats significatifs face aux virus
En dépit de sa relative jeunesse sur le marché de la cybersécurité, l'entreprise Surfshark s'efforce, depuis 2018, de vous proposer des solutions efficaces reconnues pour leur rapport qualité/prix.
Cela, notamment, grâce à une amélioration constate de son antivirus, inclus dans la suite Surfshark One. Notée 8,9/10 en conclusion de l'avis indépendant réalisé par Clubic, Surfshark One est l'une des suites de cybersécurité les plus performantes actuellement proposées.
Lors de sa mise à l'épreuve par l'organisme indépendant AV-TEST, Surfshark One a obtenu la note de 6/6 en en protection, et 5,5/6 en performance. Ainsi, elle est aussi efficace pour dénicher de potentiels virus sur votre appareil, que vous prémunir d'une attaque en ligne.
Surfshark a notamment nettement progressé du côte de la détection de faux-positifs, pour se montrer d'autant plus précis et facile à prendre en main. Sa dimension intuitive a également été notée 6/6 par AV-TEST. Cela est donc une excellente nouvelle si vous êtes débutant en informatique, vous pourrez aisément vous approprier votre nouvelle suite de cybersécurité.
Vous pourrez définir deux modes d'analyse, soit rapide, soit poussé, et apprécier l'activité de Surfshark, pour un antivirus privilégiant un fonctionnement en arrière-plan.
Ainsi, son action reste pleinement efficace, sans pour autant être intrusive lors de l'usage de vos appareils connectés. Cela évite aussi une consommation de ressources trop importante qui ralentirait votre navigation.
D'autres fonctionnalités au service de votre confidentialité
Un VPN que l'on ne présente plus
Surfshark s'est surtout fait connaitre pour son réseau virtuel privé, et bonne nouvelle, il est inclus dans la suite Surfshark One.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce logiciel, vous pouvez, à votre guise, lire le test indépendant de Clubic, dans lequel Surfshark VPN décroche la note de 8,9/10, en conclusion de cet avis.
Le VPN de Surfshark s'occupe donc de vous aider à renforcer votre confidentialité en ligne au quotidien. Pour cela, vous n'avez qu'à vous connecter à l'un des 3200 serveurs proposés par Surfshark, en affinant le choix de localisation, parmi 100 pays disponibles, en fonction de votre besoin.
L'anonymisation de votre activité en ligne part de ce serveur, dont l'adresse IP et la localisation masquent vos véritables données. Et, dès lors que vous changez de serveur, ces informations sont d'autant plus renouvelées. Voilà qui est pratique pour, notamment, mettre en déroute les traqueurs en ligne.
Plus encore, Surfshark établit un tunnel robuste, à l'aide d'un protection (IKEv2 ou WireGuard) pour que vos données circulent hors de portée de tiers, depuis votre appareil, jusqu'au site Web visité. Et pour cause, elles sont chiffrées avec un algorithme de niveau militaire, AES-256.
En conséquence, même sur un réseau public, par exemple dans un aéroport, un camping, une gare ou encore un hôtel, vous optimisez le respect de votre vie privée. Surfshark applique, en plus, une ferme politique de non-journalisation de votre activité lorsque vous utilisez ses services.
Avec Alternative ID, redécouvrez le respect de votre vie privée
L'anonymisation est aussi renforcée par une fonctionnalité créée par Surfshark, Alternative ID. Comme son nom l'indique, son objectif principal est de générer des identités numériques de substitution, en fonction de vos besoins.
Par exemple, avec Alternative ID, vous pouvez vous inscrire sur un site et utiliser une adresse mail tierce, générée par cet outil, et pour autant, reliée à votre messagerie principale. Ainsi, cela constitue un premier rempart pour votre vie privée, sans pour autant réduire l'efficacité de votre expérience à l'usage.
Surfshark One comprend également un moteur de recherche organique, baptisé Surfshark Search, pour vous aider à obtenir des résultats de recherche davantage basés sur les mots-clefs employés, que la publicité ou encore vos précédents comportements en ligne.
D'autres fonctionnalités, telles que Surfshark Search, vous accompagnent au quotidien
Enfin, avec Surfshark Alert, vous bénéficiez d'une fonctionnalité pensée pour vous alerter lorsque des informations vous concernant. Cela, par exemple, lorsque votre adresse mail, votre carte bancaire, ou encore votre identité, font l'objet d'une fuite de données.
Surfshark Alert classifie les fuites en question selon le niveau d'attention requis, pour vous aider à hiérarchiser l'enjeu associé, ainsi la date de fuite, comme de sa détection. Selon les données que vous enregistrez et l'activation de notification d'alerte, vous pouvez ainsi réagir au plus vite grâce à la fonctionnalité Surfshark Alert.
En bref, la cybersécurité est pleinement accrue avec Surfshark One. L'antivirus vous permet de vous protéger des menaces en ligne comme de les éliminer de votre appareil, tandis que le VPN accroit votre cyberconfidentialité.
Quelles offres d'abonnement sont disponibles pour obtenir Surfshark One ?
Notez que vous disposez d'un essai de 30 jours pour éprouver au mieux votre suite de cybersécurité, mais pour un rapport qualité/prix vraiment optimisé, nous vous conseillons de souscrire à l'abonnement de long terme.
En effet, au lieu d'un prix, au mois, de 17,95€, le tarif de la souscription chute à seulement 2,29€/mois pour un abonnement de 2 ans + 3 mois. Cela correspond à une réduction de -87%.
En plus, vous pouvez connecter jusqu'à 10 appareils simultanément avec votre souscription Surfshark One, qu'il s'agisse d'un ordinateur (macOS, Windows), d'un smartphone (Android, iOS) ou encore d'une tablette.
Pratique, vous disposez aussi d'un accès au service client de Surfshark, anglophone, et réactif par tchat comme par mail, 24/7. Prenez en compte que certaines taxes, telles que la TVA, peuvent s'appliquer en fonction de votre lieu de résidence.
Enfin, au besoin, vous disposez également d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours une fois votre achat conclu.
- moodEssai 30 jours
- devices10 appareils
- phishingPas d'anti-phishing
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsPas de contrôle parental
Si vous recherchez un nouvel antivirus ou si votre solution actuelle ne répond plus à vos attentes, Surfshark One mérite le coup d'œil, particulièrement si vous utilisez déjà Surfshark VPN. Ses performances, notamment celles de son antivirus, ont considérablement progressé, comme le soulignent les récentes évaluations d’AV-Test. Pour celles et ceux qui sont satisfaits de leur antivirus actuel, les fonctionnalités comme Surfshark Alert ou Alternative ID peuvent sembler accessoires, mais elles ajoutent une dimension utile pour renforcer la gestion de vos données personnelles.
- Antivirus très efficace
- VPN illimité et bourré de fonctionnalités
- Interface agréable dans l'ensemble
- Parité entre Windows et Mac
- Manque quelques fonctionnalités pour en faire une suite de sécurité complète
- Surfshark Search pourrait être mieux intégré