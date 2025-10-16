Face aux publicités, vous avez peut-être été tenté d'utiliser un bloqueur dédié. Trouvé souvent gratuitement sur le Web, ces solutions sont plus ou moins efficaces, sans compter que selon les partenariats qu'elles peuvent nouer, leur filtre est plus ou moins performant. Et l'enjeu de cybersécurité est lui, absent.

Or, il ne faut pas négliger le danger que ces fenêtres et autres intrusions dans votre navigation Web, représentent. Prenons un exemple concret. Au moment où une fenêtre apparait, vous allez être tenté, ou par réflexe, de cliquer automatiquement sur la croix rouge, synonyme de fermeture de celle-ci. Cela est pour la théorie.

Car en pratique, un simple clic peut vous conduire à ouvrir une page indésirable, ou même lancer le téléchargement d'un logiciel malveillant. Plusieurs menaces potentielles sont ainsi à prendre en compte. En détail, cela peut conduire à une interception de vos informations de navigation, voire une exfiltration de certaines données personnelles.

De fait, le clic sur le lien de la fenêtre peut cacher une tentative d'hameçonnage, également connue sous sa dénomination anglophone, à savoir le « phishing ». Divers autres types de virus, plus ou moins faciles à détecter pour votre solution de cybersécurité, si vous en possédez une, peuvent aussi être utilisés à des fins malveillantes, à partir de ces fenêtres pop-ups.