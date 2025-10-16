Ah, ces fameuses fenêtres pop-ups et autres publicités qui pullulent sur le Web ! Saviez-vous qu'en plus d'être dérangeantes, bon nombre sont loin d'être inoffensives sur le plan de la cybersécurité ? Prenez donc cette menace au sérieux, et gérez-là très facilement !
En effet, il existe des solutions efficaces, et surtout, sans compromis, face à ces faux boutons « télécharger », ces liens frauduleux et non sécurisés destinés à subtiliser vos données, ou encore un malware.
Avec CleanWeb, Surfshark a mis au point une fonctionnalité performante pour faire la chasse aux publicités intrusives et malveillantes. A la clef pour vous, davantage de bande passante récupérée, une cybersécurité, et de fait, une sérénité décuplées.
Dans cet article, vous pourrez donc en apprendre davantage sur ces publicités bien moins neutres qu'elles peuvent le paraitre, la solution CleanWeb pour y remédier, mais aussi des offres d'abonnement disponibles pour en bénéficier au meilleur prix chez Surfshark.
Les points forts de CleanWeb :
- Bloque les publicités malveillantes
- Renforce votre cybersécurité, même sur Wi-Fi public
- Fonctionnalité incluse avec Surfshark VPN
Surfshark vous aide à renforcer votre cybersécurité avec CleanWeb
Une lutte active contre les publicités, et plus encore
Face aux publicités, vous avez peut-être été tenté d'utiliser un bloqueur dédié. Trouvé souvent gratuitement sur le Web, ces solutions sont plus ou moins efficaces, sans compter que selon les partenariats qu'elles peuvent nouer, leur filtre est plus ou moins performant. Et l'enjeu de cybersécurité est lui, absent.
Or, il ne faut pas négliger le danger que ces fenêtres et autres intrusions dans votre navigation Web, représentent. Prenons un exemple concret. Au moment où une fenêtre apparait, vous allez être tenté, ou par réflexe, de cliquer automatiquement sur la croix rouge, synonyme de fermeture de celle-ci. Cela est pour la théorie.
Car en pratique, un simple clic peut vous conduire à ouvrir une page indésirable, ou même lancer le téléchargement d'un logiciel malveillant. Plusieurs menaces potentielles sont ainsi à prendre en compte. En détail, cela peut conduire à une interception de vos informations de navigation, voire une exfiltration de certaines données personnelles.
De fait, le clic sur le lien de la fenêtre peut cacher une tentative d'hameçonnage, également connue sous sa dénomination anglophone, à savoir le « phishing ». Divers autres types de virus, plus ou moins faciles à détecter pour votre solution de cybersécurité, si vous en possédez une, peuvent aussi être utilisés à des fins malveillantes, à partir de ces fenêtres pop-ups.
En bref, ne prenez pas le moindre risque et bloquez tout simplement ces menaces potentielles à leur source. Pour cela, vous pouvez pleinement faire confiance à CleanWeb, une fonctionnalité développée pour détecter les fenêtres pop-ups, les bloquer avant qu'elles ne puissent s'ouvrir, et ainsi mettre potentiellement votre cybersécurité en danger.
Pourquoi CleanWeb serait plus efficace que d'autres solutions gratuites ? Tout d'abord car avec la souscription d'un abonnement à Surfshark VPN, par ailleurs vraiment pas chère, vous vous évitez de devoir subir les pratiques d'un autre service proposé sans frais… car ce dernier doit bien se financer d'une manière ou d'une autre. Rien ne garantit ainsi que le blocage ne soit pas évolutif, que vos données de navigation ne soient pas revendues à des tiers, voire que le blocage de pubs malveillantes soit compris.
Surfshark et sa fonctionnalité CleanWeb ne laissent la place à aucun compromis. De fait, Surfshark a fait l'objet d'un audit indépendant de la part de Cure53, démontrant que CleanWeb fournit une expérience efficace, sécurisée, mais aussi respectueuse de votre vie privée.
Toutes les publicités sont filtrées et bloquées, et en détectant la dimension malveillante du lien contenu dans la fenêtre, vous vous évitez de devoir affronter un virus en plus. Qui plus est, si vous vous connectez à partir d'une connexion Internet non sécurisée.
Une navigation optimisée sur vos ordinateurs et smartphones
Et bien plus encore, car CleanWeb est en mesure d'équiper votre ordinateur, qu'il soit sous Linux, macOS comme Windows, votre smartphone, sous Android ou iOS, mais aussi une Smart TV sous FireTV. En somme, c'est un vrai gain de cybersécurité pour vos appareils connectés comme pour vous, sachant qu'avec votre abonnement à Surfshark VPN, vous pouvez en équiper un nombre illimité. Voilà qui est encore une fois, vraiment pratique pour un usage au quotidien.
La possibilité, notamment, d'installer CleanWeb sur votre smartphone est d'autant plus pertinente que la cybersécurité sur nos téléphones portables est très souvent négligée. Or, comme tout appareil connecté, les fenêtres de publicité, mais aussi de potentiels virus, ne sont jamais loin. Plus encore, parce que ces fenêtres nuisibles consomment en plus de la bande passante et des données, Surfshark vous aide à optimiser votre navigation, mais aussi à économiser votre forfait Internet.
Enfin, du côté du navigateur Web, Surfshark vous permet d'installer très facilement son extension CleanWeb. Disponible sur Google Chrome, Microsoft Edge et Mozilla Firefox, elle s'active (ou se désactive au besoin) en un clic. Voilà qui est d'autant plus aisé à prendre en main, surtout si vous êtes débutant en informatique.
Surfshark, c'est aussi l'un des meilleurs VPN du marché
Un gain massif de confidentialité en ligne
CleanWeb n'est pas le seul atout dans la besace de Surfshark VPN, une solution de cyberconfidentialité qui figure parmi les meilleures du marché en ce moment à l'issue de son test indépendant chez Clubic, conclu par la note de 8,9/10 dans l'avis dédié.
De fait, depuis 2018, Surfshark ne cesse de faire évoluer son VPN pour qu'il vous propose un gain de confidentialité en ligne (vraiment) efficace. Avec 3200 serveurs disponibles dans 100 pays, vous pouvez donc choisir la localisation de substitution (et une adresse IP différente de celle que vous possédez réellement qui vous sied le mieux.
Dans la vie pro, comme perso, Surfshark VPN rend votre navigation en ligne discrète. Cela est d'autant plus recommandable si vous êtes connecté à un réseau public, par exemple celui de votre camping estival, ou de votre TGV en télétravail. De fait, vos données sont ainsi masquées de la vue de tiers, y compris d'un fournisseur d'accès à internet (FAI) intrusif.
Chiffrée avec l'algorithme AES 256 bits (de niveau militaire) et circulant dans un tunnel robuste établi à partir de protocoles tels qu'IKEv2 ou WireGuard, votre requête, entre votre appareil et le site Internet désiré, vous appartient.
Surfshark VPN s'accompagne aussi d'une autre fonctionnalité phare pour vous aider à renforcer votre confidentialité en ligne au quotidien.
Avec Alternative ID, vous pouvez générer un nombre illimité d'alias. Nom, prénom, mais aussi une adresse mail de substitution, vous sont proposés à votre guise. C'est donc très pratique si vous devez vous inscrire sur un site Internet sans que vous souhaitiez afficher vos véritables données.
Grâce à l'alias, vous pouvez renseigner votre adresse mail tierce, reliée en réalité à votre boite principale, mais cette dernière est, de fait, préservée.
Des offres d'abonnement pratiques et peu onéreuses
Enfin, et c'est un avantage certain pour vous, Surfshark vous propose des souscriptions vraiment pas chères à long terme. En ce moment, par exemple, la suite de cybersécurité Surfshark VPN est disponible à -87% pour une durée de 2 ans + 3 mois.
Cette réduction est calculée sur le prix de l'abonnement mensuel. Ainsi, au lieu d'une souscription au moins à partir de 15,45€, vous ne payez que 1,99€/mois pour les 27 prochaines mensualités.
L'économie concrète est de 363€ sur une durée comparable, avec vos 2 ans + 3 mois d'abonnement dès 53,73€ au lieu de 417,15€. Prenez en compte que la TVA peut s'ajouter selon l'endroit où vous résidez.
Une fois votre souscription achevée, vous pouvez la conserver, selon votre souhait, à l'aide du renouvellement automatique. Le service client anglophone de Surfshark reste disponible par mail et tchat, 24/7, et une garantie satisfait ou remboursé vous accompagne dans la foulée de votre achat.
- storage3200 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Alternative ID
Surfshark constitue un service de premier plan, presque au niveau des VPN les plus intéressants du marché. Il se démarque en offrant un nombre de connexions simultanées illimité ainsi que des outils de sécurité avancés. C'est l'un des meilleurs choix possibles pour le grand public.
- Vitesses au-dessus de la moyenne
- Nombre illimité d'appareils
- Réseau Nexus
- IP dédiées
- Solution antivirus
- Couverture multiplateforme à améliorer
- Extensions web instables