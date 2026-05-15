Alors que l'hameçonnage reste un fléau parmi les menaces en ligne, de bons réflexes peuvent vous permettre de détecter une tentative de fraude. Et cela est encore plus efficace en sollicitant une suite de cybersécurité digne de ce nom.
L’hameçonnage, également nommé sous l’anglicisme de phishing, est un poison que l’on retrouve dans des situations variées.
Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de partir à la recherche d’une faute d’orthographe ou d'une image à faible résolution imitant une marque connue pour chercher à savoir si le mail est vrai ou non.
Alors, en compagnie de Surfshark One, découvrez quelles fonctionnalités font la différence pour un quotidien en ligne plus serein.
L’hameçonnage est une menace sérieuse, et vous pouvez y remédier
Une incidence toujours élevée, de bons réflexes à adopter
Au rayon des menaces en ligne, l’hameçonnage, ou phishing, n’est pas de la première jeunesse. Pourtant, comme l’indique Cybermalveillance.gouv dans sa lettre n°60 datée du mois de mars 2026, pas moins de 60 % des Françaises et des Français ont été confrontés, au cours de l’année 2025, à une situation de phishing.
De fait, là où il pouvait encore être aisé de dénicher un SMS hasardeux ou une communication frauduleuse par mail voilà quelques années, l’intelligence artificielle fait des ravages sur le plan de l’hameçonnage.
Les rédactions sont de plus en plus soignées, vraisemblables, les logos améliorés, bref, avec la démultiplication des supports utilisés du fait du nombre croissant d’appareils connectés, mieux vaut redoubler de vigilance.
Neuf bonnes pratiques vous sont rappelées par Cybermalveillance.gouv pour optimiser votre vigilance. Et si l’on y retrouve de grands standards de la lutte contre l’hameçonnage, notamment les annonces « trop belles pour être vraies » ou encore les fichiers vérolés reçus par mail, deux points clefs sont à sanctifier.
Le premier est de toujours croiser les informations concernant la source vous sollicitant, qui plus est quand un « proche » vous demande par mail de lui avancer 10 000 euros. Prenez deux minutes pour lui téléphoner.
Le second constitue l’alerte émise par un logiciel tiers, notamment dédié à votre cybersécurité. Aussi, prenez le temps d’adopter une solution vraiment efficace sur ce point.
Une suite performante contre le phishing
Avec la note de 8,9/10 dans l’avis indépendant de Clubic, la suite Surfshark One se distingue notamment par un antivirus dont l’efficacité est en nette progression.
De plus, sa détection fine des tentatives d’attaque par hameçonnage est un vrai atout. Dans une période où la recherche de locations estivales bat son plein, Surfshark One constitue un allié de poids.
Concrètement, et sans alourdir outre mesure le bon fonctionnement de votre appareil, Surfshark One passe au peigne fin l'activité de vos applications comme des fichiers en téléchargement puis en installation.
Un module spécifique au phishing, basé sur une intelligence artificielle, vous aide également à partir de votre boîte mail à éviter les communications frauduleuses et les liens vérolés.
Des fonctionnalités qui ont fait leurs preuves vous aident au quotidien
Alert, Alternative ID, VPN, voici 3 atouts dans votre besace
La suite Surfshark One regroupe de nombreuses fonctionnalités très utiles pour vous éviter des attaques par hameçonnage.
Preuve en est avec Alternative ID. Plutôt que d’exposer votre adresse mail, cible de nombreux pirates en ligne, générez des alias numériques à l’aide d’Alternative ID.
Ainsi, vous pouvez vous créer différents profils numériques, avec une adresse mail tierce. Comme cette dernière est reliée à votre véritable courriel, ce que ne savent pas les sites sur lesquels vous vous inscrivez par exemple, vous recevez les communications souhaitées sans avoir à démultiplier les adresses mail « poubelles ».
La fonctionnalité Alert, de son côté, vous informe en cas de fuite de données, dont votre adresse mail. Vous pouvez ainsi anticiper et solliciter un rapport de la part d’Alert sur l’état de vos données personnelles en ligne, y compris votre carte bancaire et votre carte d’identité au besoin.
Enfin, pour naviguer incognito sur le Web et éviter de laisser des traces que pourraient exploiter des personnes malfaisantes pour vous attaquer par hameçonnage, le VPN de Surfshark est un compagnon appréciable.
Choisissez tout simplement l’un de ses 4500 serveurs, répartis dans 100 pays, pour préserver votre adresse IP, votre géolocalisation, ainsi que toute autre information des tiers.
En somme, avec Surfshark One, vous disposez d’une suite rodée pour vous permettre de tirer tous les bénéfices d’internet, et lutter au mieux contre ses incertitudes.
Le rapport qualité/prix est optimisé à long terme
Pour une cybersécurité de longue durée tout en soignant votre budget, le plus pratique est l’offre de 27 mois en vigueur pour Surfshark One.
Au lieu d’un abonnement au mois à 17,95 € , vous bénéficiez d'un prix de seulement 2,29 € pour les 27 prochains mois. Cela constitue donc une réduction de - 87 %.
Prenez en compte que la TVA peut s’ajouter aux prix affichés selon l’endroit où se trouve votre résidence. Le renouvellement automatique, actif par défaut, est modulable par vos soins.
A toutes fins utiles, en plus d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, Surfshark reste disponible par un chat, ou mail, via son service client anglophone, 24/7.
- moodEssai 30 jours
- devicesNombre d'appareils illimité
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Si vous recherchez un nouvel antivirus ou si votre solution actuelle ne répond plus à vos attentes, Surfshark One mérite le coup d'œil, particulièrement si vous utilisez déjà Surfshark VPN. Ses performances, notamment celles de son antivirus, ont considérablement progressé, comme le soulignent les récentes évaluations d’AV-Test. Pour celles et ceux qui sont satisfaits de leur antivirus actuel, les fonctionnalités comme Surfshark Alert ou Alternative ID peuvent sembler accessoires, mais elles ajoutent une dimension utile pour renforcer la gestion de vos données personnelles.