L’hameçonnage, également nommé sous l’anglicisme de phishing, est un poison que l’on retrouve dans des situations variées.

Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de partir à la recherche d’une faute d’orthographe ou d'une image à faible résolution imitant une marque connue pour chercher à savoir si le mail est vrai ou non.

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